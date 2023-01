Quei Bravi Ragazzi chi è morto: gli attori oggi

Il cast di Quei bravi ragazzi: quali attori sono ancora vivi e chi è morto dei protagonisti del film di Martin Scorsese

Restano immortali per il talento ma alcuni attori del film Quei bravi ragazzi sono morti. La pellicola è un cult di Martin Scorsese del 1990, dal cast stellare, come spesso accade nelle pellicole del premio Oscar. Sono trascorsi più di 30 anni dall’uscita al cinema di questo celebre titolo e, purtroppo, non tutti i protagonisti sono ancora in vita. Rinfreschiamo quindi la memoria tra trama e personaggi, per poi passare alla cronaca. Il film è ambientato a New York, negli anni ’50. Henry Hill si è ritrovato a crescere nella parte più dura di Brooklyn, nato in una famiglia per metà italiana e metà irlandese. Un destino segnato, il suo, tracciato dal boss mafioso Paul Cicero. I suoi genitori non sanno cosa fa fuori casa, ovvero della sua specializzazione in furti e contrabbando. Stringe amicizia con quelli che diventeranno i suoi migliori amici, Jimmy Conway e Tommy De Vito. Sono i “bravi ragazzi” del titolo. Una volta cresciuti, vivono nel lusso grazie agli introiti del mondo criminale. Violenza, donne e droga sono all’ordine del giorno, ma di colpo tutto cambia. Henry continua la propria scalata, gettandosi nel mondo degli stupefacenti e finendo in carcere. Decide così, sofferente, di tradire la propria famiglia acquisita, così da salvarsi, non senza conseguenze.

Il protagonista assoluto di Quei bravi ragazzi è Ray Liotta, nei panni di Henry Hill. Uno degli attori più famosi di Hollywood è morto nel 2022 all’età di 67 anni e non sono mai stati diffusi dettagli in merito al decesso. Sappiamo però che Ray Liotta è morto nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove si era recato per girare quello che è divenuto l’ultimo film della sua carriera. Due mesi dopo, a luglio 2022, è morto Paul Sorvino, a 83 anni. L’attore ha interpretato Paul Cicero in Quei bravi ragazzi: le chiare origini italiane, ben espresse dal suo viso, gli hanno consentito di costruire parte della propria carriera intorno a personaggi della criminalità organizzata. Ad annunciare la morte di Paul Sorvino è stata la moglie Dee Dee, al suo fianco nella clinica di Jacksonville dov’era ricoverato. La donna ha spiegato come l’attore di Quei Bravi Ragazzi sia deceduto per cause naturali. Negli ultimi anni di vita aveva però sofferto di diabete di tipo 2.

Quei Bravi Ragazzi gli attori oggi: che fine hanno fatto

A completare il cast dei protagonisti di Quei bravi ragazzi sono Robert De Niro, nel ruolo di James Conway, Joe Pesci in quello di Tommy Devito e Lorraine Bracco, che ha interpretato Karen Hill. Quest’ultima ha un passato da modella, ma ha trovato la propria strada, a tutti gli effetti, come attrice, dividendosi tra televisione e cinema. Una ricca carriera, la sua. Ha sposato Daniel Guerard nel 1979 e da lui ha avuto una figlia, Margaux. I due si sono però separati mentre lei era incinta, ma hanno divorziato soltanto nel 1982. In quell’anno ha iniziato una relazione con il celebre attore Harvey Keitel, durata fino al 1993. Con lui ha avuto un’altra figlia, Stella. Entrambe hanno preso parte, con ruoli minori, a Quei bravi ragazzi. Dal 1993 al 2002 è stata poi nuovamente sposata, stavolta con l’attore Edward James Olmos. Dopo la pellicola di Martin Scorsese, ha recitato in titoli come Mato Grosso e Cowgirl di Gus Van Sant. Dal 1999 al 2007 è stata sul set de I Soprano, interpretando la dottoressa Jennifer Melfi. È questo il ruolo che è rimasto ben impresso al grande pubblico. In seguito ha recitato in ben 105 episodi di Rizzoli & Isles, tra le altre serie. Robert De Niro non ha di certo bisogno di presentazioni, ma raccontiamo comunque come sia cambiata la sua carriera da Quei bravi ragazzi in poi. Dal 1990 a oggi ha girato un enorme numero di film, facendo anche il suo esordio come regista con Bronx. Tra le pellicole da ricordare vi sono di certo Cape Fear, Casinò, Heat, The Fan, Sleepers, Cop Land, Jackie Brown, Il lato positivo, Joker e The Irishman. Vincitore di un Oscar per Il Padrino Parte II nel 1975 e per Toro scatenato nel 1981, è stato candidato altre volte ma non è mai riuscito a riottenere l’ambita statuetta. Dal 2006 è stato naturalizzato italiano, pur conservando la cittadinanza statunitense. Joe Pesci, infine, ha avuto una carriera molto ricca e segnata enormemente dalla figura di Martin Scorsese. Basti pensare al fatto d’aver vinto il Premio Oscar per il suo ruolo in Quei bravi ragazzi. Dopo questa pellicola ne ha girate svariate altre. È giunto al cinema con Mamma, ho perso l’aereo nello stesso anno, ripetendo il successo nel 1992. Ha recitato nell’acclamato Mio cugino Vincenzo, Bronz, Casinò, gli ultimi due della saga di Arma Letale e The Irishman, tra gli altri.