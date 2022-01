Heat – La sfida è un film cult degli anni ’90, giunto al cinema nel 1995 con al centro della trama due fenomenali attori di Hollywood: Al Pacino e Robert De Niro. I due grandi si ritrovano faccia a faccia in una pellicola di Michael Mann.

Michael Mann aveva le idee decisamente chiare per le riprese di Heat – La sfida. Si doveva rispettare un’unica regola ed ecco quale.

Heat, dove è stato girato

L’analisi interiore dei personaggi e i loro dialoghi sono il punto focale di Heat – La sfida. Quando hai un cast stellare, d’altronde, non puoi limitarti a spingerli in scene d’azione. In questo caso gli attori coinvolti sono:

Al Pacino

Robert De Niro

Val Kilmer

Jon Voight

William Fichtner

Ashley Judd

Non mancano però scene decisamente più movimentate, che richiedono ampie location. Michael Mann ha messo in chiaro fin da subito le cose. Le riprese si sarebbero effettuate nei luoghi indicati dalla trama. In nessun caso avrebbe accettato di ricreare qualcosa in studio. Le cose sono andate esattamente così.

Per questo motivo la risposta alla domanda dove è stato girato Heat è molto semplice: Los Angeles. È qui che si confrontano Vincent e Neil e qui Al Pacino e Robert De Niro hanno dato luogo a una delle interpretazioni migliori delle loro carriere. Scopriamo quali luoghi sono stati sfruttati:

Marine-Redondo Station, South Bay: è qui che vediamo Neil arrivare al momento dei credits

St Mary Medical Center, Logn Beach: Neil ruba un’ambulanza

Venice Boulevard, Convention Center Drive: qui avviene la rapina, dove le due guardie vengono uccise

Kate Mantilini, Beverly Hills: ristorante ormai chiuso, dopo 27 anni. È qui che si svolge il confronto tra De Niro e Pacino

444 South Flower Street, Downtown: qui si svolge la principale rapina del film

