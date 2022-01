Out of Time è un film del 2003 diretto da Carl Franklin, con protagonista Denzel Washington. Un action thriller a dir poco intrigante, che vede nel suo cast anche la presenza della splendida e talentosa Eva Mendes.

Quali sono le location sfruttate per Out of Time? Dov’è stato girato il film con Denzel Washington? Scopriamo insieme i luoghi delle riprese. Ecco quelli principali e dove trovarli per un tour sul set a distanza di quasi 20 anni dall’uscita al cinema.

Out of Time, trama e cast

Matt Lee Whitlock è il comandante della polizia della cittadina di Banyan Key, in Florida. Un luogo molto tranquillo, dove raramente accade qualcosa di rilevante. I suoi concittadini lo considerano un uomo onesto ma una tragedia rischia di cambiare per sempre la sua vita.

Separatosi dalla moglie Alex, Matt ha iniziato una relazione con Ann Harrison, separatasi dal marito violento, Chris. La donna è malata di cancro e il suo medico l’informa dell’esistenza di un trattamento molto costoso, che potrebbe salvarle la vita. Matt è pronto a rubare un milione e mezzo di dollari ottenuti durante una retata antidroga. Tutto per salvarla. Tutto cambia, però, quando Ann e Chris vengono ritrovati morti e gli indizi conducono proprio a Matt.

Ecco il cast di Out of Time:

Denzel Washington: Matthias Lee Whitlock

Eva Mendes: Alex Diaz-Whitlock

Robert Baker: Tony Dalton

John Billingsley: Chae

Dean Cain: Chris Harrison

Alex Carter: Paul Cabot

Sanaa Lathan: Ann Merai Harrison

Terry Loughlin: Agente Stark

Parris Buckner: Dottor Schider

Arian Waring Ash: Assistente di Schider

James Murtaugh: Dottor Frieland

Out of Time, dove è stato girato

Il film Out of Time, con Denzel Washington ed Eva Mendes, non è ambientato in Florida unicamente per quanto riguarda la sceneggiatura. La produzione ha davvero condotto cast e crew in quello che è uno degli Stati più umidi e dal caldo torrido degli Stati Uniti d’America.

Ad accogliere attori e staff tecnico è stata principalmente la cittadina di Boca Grande, che ha fatto largamente da sfondo alle vicende della pellicola di Carl Franklin. Chiunque voglia ritrovare Banyan Key dovrà dunque recarsi qui, a 200 miglia circa (3 ore di viaggio) da Miami.

Un luogo davvero intrigante, essendo una comunità sita a Gasparilla Island. Se questa rappresenta la location principale, occorre sottolineare come la produzione ne abbia sfruttate anche altre, tutte in Florida. Eccole tutte:

Miami

Boca Grande

Cortez

Sarasota

