Il domani non muore mai è un film del 1997 della saga di James Bond. In questa pellicola, diretta da Roger Spottiswoode, 007 ha il volto di Pierce Brosnan, affiancato da Jonathan Pryce, Michelle Yeoh e Teri Hatcher.

Dove è stato girato 007 – Il domani non muore mai? Quali sono le reali location che vediamo nella pellicola celebre con Pierce Brosnan, ultimo James Bond prima della saga di successo di Daniel Craig.

007 – Il domani non muore mai, dove è stato girato

Sono svariate le ambientazioni della trama de Il domani non muore mai. 007 potrà anche aver messo piede in certi luoghi ma ciò non vuol dire che Pierce Brosnan e il resto del cast e della crew lo abbiano fatto realmente.

Basti pensare al prologo di questo film di James Bond, ambientato al confine tra Afghanistan e Pakistan. Sarebbe stato alquanto complesso girare in certe aree. La produzione ha invece condotto tutti sui Pirenei.

Dove si trova il Carver Media Group? Non esiste, ovviamente. Si aveva bisogno di un edificio che facesse al caso e si è optato per un viaggio ad Amburgo, e nello specifico per la sede europea della IBM. Vi sono altre scene ambientate nella città tedesca, che in realtà sono state girate in Inghilterra.

Ricordate l’Atlantic Hotel? Si trova appena fuori Londra e si tratta di un circolo di golf. Un luogo già sfruttato nella saga di James Bond. Fu qui che venne girata la partita di golf tra 007 e Auric Goldfinger in 007 – Missione Goldfinger. Durante il suo alloggio presso l’Atlantic Hotel, James si ritrova in una splendida camera, che è in realtà una delle sale del circolo, appositamente trasformata dagli scenografi.

Si aveva però bisogno di uno spazio ampio per la scena dell’inseguimento nel parcheggio. Non si poteva sfruttare quello del circolo e così si è riusciti a far chiudere l’area di un centro commerciale, dove la scena ha avuto luogo, presso Brent Cross.

Differente il discorso per un altro inseguimento del film, ben più pericoloso. Si tratta di quello avvenuto in moto. Per la scena si è deciso di girare il tutto in due differenti location. In parte a Ho Chi Minh, in Vietnam, in parte a Frogmore, a nord-ovest di Londra.

