Sergio Castellitto moglie e figli: vita privata dell’attore

I dettagli della vita privata del celebre attore Sergio Castellitto protagonista di Il nostro generale: chi è la moglie e chi sono i figli

Sergio Castellitto, 69 anni, è sposato con Margaret Mazzantini e hanno quattro figli. L’attore è nato a Roma il 18 agosto 1953 e ha alle spalle una grandissima carriera con esperienze anche come regista e sceneggiatore cinematografico. La moglie di Castellitto è la scrittrice Margaret Mazzantini, una delle penne più amate e apprezzate della scena letteraria italiana. Nata a Dublino, Irlanda, il 27 ottobre del 1961, ha 62 anni. Da piccola si sposta in Italia con la famiglia, per la precisione a Tivoli, in provincia di Roma, dove cresce e si avvicina alla scrittura: una passione ereditata dal padre, lo scrittore e politico Carlo Mazzantini, che Margaret ha portato avanti ottenendo prestigiosi riconoscimenti e firmando opere di assoluto successo. Prima dell’affermazione come scrittrice, la moglie di Sergio Castellitto si cimenta nella carriera da attrice, apparendo per tutti gli anni ’80 e ’90 al cinema e in televisione, fino a che nel 1994 Margaret Mazzantini non si afferma nel mondo della letteratura, vincendo con la sua prima opera, Il catino di zinco, il Premio Selezione Campiello. A margine di quel successo, Margaret Mazzantini realizza altri romanzi di assoluto successo, da Venuto al Mondo, vincitore del Premio Campiello, a Non ti muovere, che ha trionfato allo Strega nel 2002, fino a Nessuno si salva al mondo e Splendore, ultimo romanzo della scrittrice risalente al 2013. Molti dei suoi romanzi sono stati portati al cinema proprio dal marito, con cui Margaret ha spesso collaborato in fase di sceneggiatura, come nel caso dei fortunatissimi Venuto al mondo e Nessuno si salva da solo, entrambi film diretti da Sergio Castellitto e capaci di riscuotere un grandissimo successo.

L’unione tra Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini è forte sia dal punto di vista professionale che sentimentale. I due, come abbiamo visto, hanno spesso lavorato insieme e hanno condiviso gran parte della loro vita. Il loro amore va avanti ormai da tantissimo tempo: i due si sono sposati nel 1987 e stanno insieme, quindi, da ben 35 anni. Il loro matrimonio è stato arricchito dalla nascita di ben quattro figli, frutto del loro immenso amore. Sul profilo Instagram della moglie di Sergio Castellitto possiamo vedere molti scatti dei due insieme, che nonostante l’enorme notorietà mantengono comunque la loro privacy, mostrando soprattutto immagini della loro vita lavorativa. Nelle varie interviste che negli anni i due hanno rilasciato, sia Sergio Castellitto che Margaret Mazzantini hanno sottolineato il grande amore che li unisce, evidenziando la fortuna che hanno avuto nell’incontrarsi.

Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini: figli

Come detto, dall’amore tra Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini sono nati ben 4 figli. Il più famoso è senza ombra di dubbio Pietro, primogenito della coppia, venuto al mondo il 16 dicembre 1991. Pietro ha seguito le orme del padre e si è affermato come un volto molto noto del mondo del cinema e della televisione. L’esordio sul grande schermo del figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini risale al 2004, quando il ragazza ha recitato nel film diretto dal padre e tratto dal romanzo della madre: Non ti muovere. Pietro ha lavorato coi genitori anche in La bellezza del somaro e Venuto al mondo, poi si è ritagliato il suo spazio, affermandosi in film di grande successo come Freaks Out e interpretando l’ex calciatore della Roma Francesco Totti nella famosa serie Speravo de morì prima. All’attivo, Pietro Castellitto ha anche un David di Donatello per il Miglior regista esordiente ne I predatori, primo film alla regia per Pietro, che ha subito dimostrato di poter ripercorrere il cammino del papà. Dopo Pietro, la seconda figlia di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini è Maria, nata nel 1997 e che oggi ha 25 anni. Seguono Maria, classe 2001, e il più piccolo Cesare, nato nel 2006. La vita degli altri tre figli di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini è molto meno nota. Maria dovrebbe aver preso la strada del giornalismo, mentre gli altri due, i più piccoli, stanno ancora completando gli studi e devono scegliere la loro strada.