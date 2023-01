Generale dalla Chiesa figli: Rita, Nando e Simona cosa fanno oggi

I figli del Generale dalla Chiesa sono Rita, Nando e Simona, nati dalla relazione con la prima moglie Dora Fabbo

Sono tre i figli del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, avuti tutti dalla sua prima moglie, Dora Fabbo: Rita, Nando e Simona. La primogenita è Rita dalla Chiesa, ben nota conduttrice nata il 31 agosto 1947 e ha 75 anni di età. A differenza di suo fratello e sorella, è venuta al mondo in Campania, per la precisione a Casoria, considerando come suo padre fosse impegnato in provincia di Napoli. Il suo esordio in televisione è avvenuto dopo la morte di suo padre, vittima di un attentato nel 1982. Un anno dopo eccola alla conduzione di Vediamoci sul Due, in onda su Rai 2 e da allora ha alternato svariati programmi, da Pane e marmellata con il compianto Fabrizio Frizzi a Forum, che l’ha resa celebre. Ne ha condotto svariate edizioni, su Canale 5 prima e Rete 4 poi, dal 1988 in poi, fino al 2010, in maniera non continuata. Negli ultimi anni ha iniziato a lavorare come opinionista, precisamente dal 2018 a oggi, cimentandosi poi anche nel mondo della radio. Rita Dalla Chiesa è anche scrittrice e ha pubblicato tre libri: Il cacciatore di stelle, Mi salvo da sola e Il mio valzer con papà. Ha poi scelto di scendere in politica, schierandosi al fianco di Silvio Berlusconi con Forza Italia, è infatti una deputata italiana, con mandato al via dal 13 ottobre 2022. Per quanto riguarda la sua vita privata, Rita Dalla Chiesa ha una figlia e il suo nome è Giulia, frutto del rapporto con Roberto Cirese, ufficiale dei Carabinieri sposato negli anni ’70. I due si sono poi separati, con la conduttrice che ha sposato nel 1992 il collega Fabrizio Frizzi, separandosi nel 1998 e divorziando ufficialmente nel 2002.

Il secondogenito del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa è Nando dalla Chiesa, nato a Firenze nel 1949 e ha 73 anni. Oggi è uno scrittore, sociologo e politico: laureato alla Bocconi in Economia e commercio, è un professore ordinario di Sociologia presso l’Università di Milano. Tra le sue opere principali ricordiamo Delitto imperfetto e Il giudice ragazzino. La moglie di Nando Dalla Chiesa è Emilia Cestelli, conosciuta nel 1970 grazie al fatto che la donna era compagna di banco di sua sorella Simona, un grande amore spezzato nel 2021, quando la consorte è venuta a mancare. Dall’amore tra Nando Dalla Chiesa e la moglie sono nati due figli, Carlo e Dora. L’ultima figlia del Generale dalla Chiesa e la sua prima moglie Dora Fabbo è Simona Dalla Chiesa nata nel 1952 e 70 anni di età. Laureata in Scienze politiche, ha proseguito la propria carriera proprio in ambito politico, divenendo consigliera del PCI in Calabria. Nominata Deputata della Camera nel 1992, riconfermata nel 2006, è poi divenuta dirigente del PD in provincia di Catanzaro. Della sua vita privata non sappiamo nulla, se non che è sposata. Del marito però conosciamo soltanto il cognome, Curti.

Generale dalla Chiesa mogli

Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa ha avuto due mogli, due grandi amori nella sua vita. La prima donna al suo fianco è stata Dora Fabbo, dalla quale ha avuto tre figli: Rita, Nando e Simona. I due si sono sposati nel 1946 e appena un anno dopo lei ha dato alla luce la primogenita della famiglia, Rita. La prima moglie del Generale è scomparsa prematuramente a causa di un infarto avuto a soli 52 anni. La seconda moglie del Generale dalla Chiesa è stata Emanuela Setti Carraro, di 30 anni più giovane di lui. Faceva parte del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa e sposò il Generale, al tempo vedovo da quattro anni, il 10 luglio 1982. Due mesi dopo è rimasta uccisa nell’attentato di via Carini, che ha portato via anche suo marito, allora prefetto di Palermo, e l’agente addetto alla loro scorta.