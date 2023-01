Monica Bertini prima della Coppa Italia lo scatto a letto in pigiama

Regina della Coppa Italia, Monica Bertini fa impazzire i fan con una foto a letto: bellezza mozzafiato senza trucco

Monica Bertini ha deciso condividere una sua foto privata su Instagram che la ritrae in pigiama e senza trucco in tutta la sua bellezza al naturale. Questo scatto è stato postato l’8 dicembre ma è tra i più apprezzati a suon di like sul suo profilo perché il volto Mediaset ha voluto, come fa spesso, spogliarsi dei suoi panni professionali di conduttrice e mostrarsi un po’ del suo mondo al di fuori delle telecamere. Va detto che Monica ha scelto un pigiama in seta di ultima tendenza davvero molto elegante in azzurro pastello, nuance del momento. Capelli lisci al naturale e viso senza trucco che la mostra in tutta la sua bellezza senza aver bisogno di filtri. La conduttrice della Coppa Italia è una delle giornaliste sportive più apprezzate del momento ma vanta una lunga carriera, con un enorme seguito sui social, dove offre aggiornamenti sulla sua vita privata e lavorativa. Scatti che consentono di seguire le sue giornate, sempre piene di impegni che si dividono sempre a Mediaset tra Pressing e altri appuntamenti con la rete. Durante le vacanze di Natale però la bella Monica è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo per sé condividendo questi giorni di relax con i suoi follower.

Monica Bertini le sue vacanze su Instagram

Su Instagram infatti ha rivelato di aver partecipato alla versione invernale di Vip Champion, tre giorni all’insegna dello sport a Cortina. Un evento che ogni anno vede la presenza di numerosi vip, tra cui anche Monica Bertini, trascorrere un po’ di tempo tra piste, party esclusivi e pranzi tipici nei rifugi. Oltre alla giornalista sportiva di Mediaset, erano presenti anche le sorelle Selassiè, Raffaella Fico, Delia Duran e suo marito Alex Belli. La conduttrice di Pressing ha postato sul suo profilo Instagram un reel che ha riassunto questi giorni trascorsi a Cortina tra salite sulla seggiovia, eleganti cene e sano divertimento anche a tavola, tanto la dieta, come detto da lei, è un pensiero da fare solo al rientro e non durante le feste natalizie. Bocca cucita riguardo invece a come ha trascorso il Capodanno anche se ha voluto comunque fare gli auguri a tutti i suoi 447 mila followers su Instagram. Terminate le vacanze, Monica Bertini si è poi fiondata subito a lavoro iniziando con Pressing insieme a Max Callegari e tornando protagonista nello studio della Coppa Italia che la vedrà al centro dell’attenzione fino alla finale. Di solito la giornalista adotta per il suo ruolo da conduttrice un outfit sempre molto elegante, gonne tubino e camicette di seta che esaltano il suo fisico perfetto. Sempre istituzionale è per questo che i follower hanno apprezzato con grande entusiasmo la scelta di Monica Bertini di condividere su Instagram foto e video della sua vita privata che non è fatta solo di scalette, dirette e campi di calcio. Chissà se accanto alla bella conduttrice della Coppa Italia, c’è un nuovo compagno che non ha voluto mostrare per rispetto della privacy.