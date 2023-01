Valentina Romani a Boomerissima: spoiler su Mare Fuori 3

Nella prima puntata di Boomerissima su Rai 2 ci sarà, tra gli ospiti, Valentina Romani, pronta a regalare spoiler su Mare fuori 3

Valentina Romani è tra gli ospiti della prima puntata di Boomerissima nella squadra dei Millennial. La giovane attrice è protagonista dell’amatissima fiction Mare Fuori, in onda proprio su Rai 2 e che il 15 febbraio torna con la terza stagione. Attesi spoiler per quanto riguarda il personaggio interpretato dall’attrice, Naditza. I fan si sono chiesti se il personaggio tornasse in Mare Fuori 3 e a quanto pare Valentina Romani dovrebbe tornare nella serie di Rai Due, anche se con cambiamenti significativi rispetto al passato. La notizia che aveva messo in allarme era che l’ospite di Boomerissima e Nicolas Maupas, volto di Filippo in Mare Fuori, erano assenti alla lettura dei copioni di Mare Fuori 3, ma stando agli spoiler sulla nuova stagione della fiction di Rai 2 i due dovrebbero tornare, ma con un ruolo fortemente ridimensionato rispetto al passato. Stando a quanto trapela dalle indiscrezioni in rete, Filippo e Naditza in Mare Fuori 3 dovrebbero continuare la loro fuga d’amore, ma il loro destino all’interno della serie sembra segnato, perché il futuro potrebbe non essere molto chiaro a tal proposito. In molti credono, infatti, che Valentina Romani possa lasciare la serie dopo la terza stagione: la riduzione del tempo in scena in Mare Fuori 3 è visto come un segnale di un imminente addio. Ipotesi che trova conferme, ma che comunque non ha i crismi dell’ufficialità. Al momento rimaniamo nel campo degli spoiler sul futuro di Naditza e Filippo in Mare Fuori.

Valentina Romani chi è

Classe 1996, Valentina Romani ha 26 anni ed è originaria di Roma. La fama dell’attrice è riconducibile soprattutto all’esperienza di Mare Fuori, dove l’ospite di Boomerissima veste i panni di Naditza, ma già prima Valentina ha cominciato a muoversi nel mondo della televisione. L’attrice ha manifestato sin da piccola la sua passione per il teatro, studiando mentre si diplomava al Liceo linguistico e proseguendo la sua formazione all’Accademia Percorsi d’attore, sotto la direzione di un grande della televisione come Giulio Scarpati, il mitico Lele Martini di Un medico in famiglia, e poi alla Scuola Jenny Tamburi. Dopo tanto studio, all’alba dei diciotto anni Valentina Romani ha cominciato ad apparire in televisione, prendendo parte ad alcune delle fiction più amate del mondo Rai, da Che Dio ci aiuti 4 a Un passo dal cielo 3, fino a Tutto può succedere, e La porta rossa. Nel 2016 arriva anche l’esordio al cinema, nel film Un bacio di Ivan Cotroneo, poi fanno seguito altre serie di successo come Skam Italia e Non uccidere, fino alla definitiva affermazione nei panni di Naditza in Mare Fuori. Tramite il profilo Instagram di Valentina Romani, seguito da ben 340.000 followers, possiamo vedere molti scatti della sua vita professionale e alcuni anche della sua sfera privata, ma poco si sa invece della sua situazione sentimentale. In passato si è parlato di un flirt con Nicolas Maupas, collega sul set di Mare Fuori, ma la notizia non ha mai trovato riscontro.