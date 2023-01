Alessandra Ghisleri chi è: marito e figli

Chi è Alessandra Ghisleri: vita privata, marito e figli. Tutto quello che c’è da sapere sulla sondaggista preferita di Silvio Berlusconi, tra curiosità, il suo cane e l’orientamento politico

La celebre sondaggista Alessandra Ghisleri è nata a Varazze, in provincia di Savona, l’11 settembre 1966. Ha 56 anni ed è la direttrice di Euromedia Research. Nel campo dei sondaggi è uno dei volti più famosi ma, nonostante questo, si è ritrovata a perseguire questa carriera quasi per caso. Nel corso degli anni ha lavorato come sondaggista di Ballarò e Porta a Porta. Guardiamo però alla vita privata di Alessandra Ghisleri, fin dagli studi effettuati. In cosa è laureata la famosa sondaggista. Ha scelto di specializzarsi in Oceanografia paleontologica, frequentando l’Università Statale di Milano. Si è poi ritrovata a dare il via a una carriera di sondaggista e ricercatrice. Si è ritrovata nel gruppo di lavoro di differenti istituti di ricerca. Il 2001 è stato un anno importante per Alessandra Ghisleri, entrata nel Dipartimento Opinione e Sociale, ricoprendo il ruolo di direttrice in DataMedia. Tre anni e poi il grande salto, decidendo nel 2004 di fondatore Euromedia Research. La sua società punta sugli investimenti nelle nuove tecnologie, ma il successo televisivo è arrivato dieci anni dopo. Nel 2014 Alessandra Ghisleri è a Ballarò, che la sceglie come sondaggista. In seguito si è mossa tra Rai e Rai News 24. Nel 2019 è stata eletta Prima Donna 2019, pubblicando in seguito il suo libro La Repubblica dei sondaggi – L’Italia raccontata attraverso i numeri. Non solo sondaggi seri e funzionali, come dimostra la sua partecipazione a Ti sembra normale In quest’occasione ha infatti proposto sondaggi per le sfide tra i concorrenti. Alessandra Ghisleri ha avuto la passione per i numeri fin dall’infanzia e ha spiegato come è diventata sondaggista. Da giovane lavorava in un call center, facendo telefonate per un istituto molto importante, rendendosi poi conto che l’argomento la interessava.

Alessandra Ghisleri marito e figli

Conosciamo ora la famiglia di Alessandra Ghisleri: marito e figli nella sua vita e non solo. Sappiamo che la sondaggista preferita da Silvio Berlusconi, così pare, è sposata da molto tempo. Il marito di Alessandra Ghisleri si chiama Alfonso ed di origini siciliane ma non ne conosciamo il cognome. Ha infatti preferito difendere la sua privacy in tutti questi anni. Alfonso è il migliore amico della sondaggista e l’amore che provano l’uno verso l’altra nasce proprio dall’amicizia. Si tratta dell’unione di una cispadana e un siciliano, ha raccontato. Il marito crede moltissimo in Alessandra Ghisleri e l’ha spinta a essere una “front-woman”, come sottolinea. Un atteggiamento molto importante, per lei, che in precedenza è stata lasciata da un uomo intimidito dal suo lavoro fin troppo importante. In molti sul web si chiedono: Alessandra Ghisleri ha figli oppure no. La risposta è no non ha figli. Lei e suo marito hanno scelto serenamente di non avere bambini e non vi sono affatto rimpianti per questo. La sondaggista ha un nipote e un cane di nome Ugo, che adora e spesso coinvolge nei suoi scatti Instagram. Non solo vita privata, però. Qual è l’orientamento politico di Alessandra Ghisleri. Questa l’altra grande curiosità cui molti cercano risposta. L’incontro con Silvio Berlusconi le ha cambiato la vita. Chiamata nel 2004, il che ha avviato una collaborazione durata fino al 2014. La invitò ad Arcore, ignorando il fatto che non fosse vestita in maniera adeguata, ha raccontato. Su Giorgia Meloni ha poi un chiaro pensiero: “Il fatto che sia diventata Presidente del Consiglio ispirerà i giovani”.