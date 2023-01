Anticipazioni Amici 15 gennaio: torna Cricca e eliminazione clamorosa

Le Anticipazioni di Amici 2023 relative alla puntata di domenica 15 gennaio: rientra in gioco Cricca, molti big vengono messi in sfida e uno esce

Torna domenica 15 gennaio 2023 un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 2023. Si prospetta una giornata come sempre ricca di emozioni e di ospiti, con un grandissimo ritorno in vista. Gli spoiler di Amici del 15 gennaio 2023 vedono innanzitutto il grandissimo ritorno di Cricca, eliminato proprio nell’ultima puntata, con una valanga di critiche e di polemiche sui social hanno fatto seguito a questa eliminazione. Nella prossima puntata di Amici, dunque, Cricca rientrerà nella scuola, superando la sfida con Valeria e potendo, dunque, fare il suo ritorno ad Amici, per la gioia dei moltissimi fan del giovane cantante. Anche Rita, stando alle anticipazioni di Amici 2023, farà ritorno nella scuola e riceverà una prestigiosa borsa di studio per il New York Jersey Ballet. A fronte di questi ritorni, però, c’è una clamorosa eliminazione: si tratta di quella di Tommy Dali, che verrà eliminato da Rudy Zerbi a causa di gravi comportamenti. Sul banco degli imputati finiranno anche altri alunni: Valeria, che è stata messa in sfida con Cricca e ha perso, Wax, Samu, Maddalena e NDG. I ragazzi sono andati in sfida per mantenere il proprio banco nella scuola di Amici e ad eccezione di Valeria, gli altri se la caveranno. NDG, Maddalena e Wax vinceranno le loro sfide, mentre su Samu il giudizio verrà congelato e ripreso solo in un secondo momento. La giudice Francesca Bernabini non ha voluto prendere una decisione e il destino di Samu verrà svelato solo nella prossima settimana. Federica Camba invece giudicherà le sfide di canto. Maddalena vincerà la sua sfida ballando Acappella, Wax esibendosi con E penso a te e NDG con Io e la mia signorina. Tutti i vincitori delle sfide, nonostante il successo, non recupereranno subito il banco, ma verranno prima mandati in casetta. Tutte queste sfide stando alle anticipazioni di Amici del 15 gennaio sono dei provvedimenti disciplinari a causa di un fatto grave che è accaduto durante la notte di Capodanno e che ha visto implicati proprio gli alunni finiti in sfida: non verrà, però, rivelato cosa è successo. Secondo indiscrezioni social pare che il motivo che a Capodanno si siano ubriacati.

Anticipazioni Amici 15 gennaio: ospiti e gare

Oltre alle sfide e ai graditissimi ritorni, come di consueto nella puntata del 15 gennaio di Amici 2023 ci saranno le canoniche sfide e gli ospiti a valutarle. Per la gara di canto il giudice sarà l’amatissimo conduttore Alessandro Cattelan, che premierà col primo posto Angelina, riservando l’ultimo a Piccolo G. La ragazza ha vinto cantando il suo inedito, Voglia di vivere. Nella gara di ballo, invece, sotto la giuria di Garrison Rochelle, Federico Leli e Irma Di Paola, trionferà Isobel, sulle note di I wanna dance with somebody, posizionatasi davanti a Megan e Gianmarco, mentre all’ultimo posto chiuderà Eleonora. L’ospite canoro della puntata del 15 gennaio 2023 sarà, invece, Deddy, pronto a presentare il suo ultimo singolo dal titolo Casa Gigante, uscito proprio di recente.

Per ciò che riguarda le prove e i compiti, invece, la Prova Tim vedrà la vittoria di Mattia, che si è cimentato anche nella prova di flamenco richiesta dalla Celentano, ferendosi tra l’altro male al piede, ma ottenendo i complimenti della prof, che però non ha considerato superato il compito che gli aveva assegnato. Nulla da fare nemmeno per Samuel, anche lui non in grado di superare il compito della Celentano. Si esibirà anche Ramon, che ha già ottenuto una maglia per il serale, ma si troverà costretto a mantenerla: riuscirà a farlo.