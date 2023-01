Anticipazioni Uomini e Donne Riccardo Gloria: lo scandalo di Capodanno

Uomini e Donne Trono Over le anticipazioni su Riccardo e Gloria: uno scandalo a Capodanno anima ancora una volta la coppia

Anno nuovo, dinamiche vecchie, verrebbe da dire. Il ritorno di Uomini e Donne dopo la pausa natalizia ha messo nuovamente sotto la luce dei riflettori Riccardo Guarnieri, che presto si riavvicinerà, stando alle anticipazioni del dating show di Canale 5, a una sua vecchia fiamma: Gloria Nicoletti. Prima di questo riavvicinamento, però, nella puntata di oggi mercoledì 11 gennaio di Uomini e Donne vedremo Gloria chiudere un capitolo della sua esperienza nel parterre di Canale 5, ovvero la conoscenza con il cavaliere Umberto. Tra i due, stando a quanto sostenuto dalla dama romana, non è scattata la scintilla e quindi Gloria deciderà di non frequentare più Umberto, prima di compiere una scelta capace di sorprendere lo studio. È a questo punto che è pronto a entrare in scena Riccardo, visto che Gloria, una volta chiusa la conoscenza con Umberto, chiedere allo storico cavaliere di Uomini e Donne di riprovarci, trovando la complicità di Riccardo. Dopodiché, stando alle anticipazioni fornite da Uomini e Donne Classico e Over, Gloria e Riccardo racconteranno di aver passato Capodanno insieme, incontrandosi a metà strada tra Roma e Taranto, dove il cavaliere vive. Chiamati, però, a dare delucidazioni sui loro sentimenti, Gloria e Riccardo presenteranno due posizioni diverse, con la dama che sosterrà di vedere, fuori dallo studio, un Riccardo molto diverso da quello che si vede in Uomini e Donne. Fuori, secondo Gloria il cavaliere pugliese è affettuoso e geloso, ma davanti la telecamera offre un’altra immagine di sé. Più distaccato Riccardo, che dirà di provare dei sentimenti per Gloria, ma nulla di più, sicuramente ciò che sente per Gloria non si può definire amore. Insomma, Gloria e Riccardo si preparano a tornare protagonisti del parterre di Uomini e Donne nelle prossime settimane, anche se dalle prime avvisaglie non sembra un ritorno di fiamma troppo intenso.

Riccardo e Gloria: la storia

Le anticipazioni di Uomini e Donne su Riccardo e Gloria riportano, dunque, in auge un tema che per molto ha tenuto banco nel parterre di Canale 5. L’ingresso di Gloria Nicoletti nel cast di Uomini e Donne risale all’edizione 2021-2022, mentre Riccardo è ormai da tempo un veterano del programma. Le strade dei due si sono incrociate verso la coda dello scorso anno. La dama veniva dalla frequentazione con Diego, mentre il cavaliere era in un momento di transizione, alle prese con i soliti tira e molla con la sua ex storica Ida. Gloria e Riccardo hanno, quindi, iniziato a conoscersi e a frequentarsi, ma presto tra i due sono sorte delle problematiche e tra liti e discussioni i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne hanno deciso di lasciar perdere la loro conoscenza. Riccardo e Gloria sono andati avanti per le loro strade, col primo che ha avuto un piccolo ritorno di fiamma con Roberta Di Padua e Gloria che ha provato ad avvicinarsi ad Alessandro Vicinanza, ma senza esito. Poi, le strade di Gloria e Riccardo sono tornate a incrociarsi proprio in concomitanza con l’uscita dal programma di Ida e Alessandro, due personaggi che, per un motivo o per l’altro, stavano segnando il percorso sia di Riccardo che di Gloria nel parterre di Uomini e Donne. Anche questo riavvicinamento, però, non ha portato esiti tangibili, con le solite litigate a coronare la conoscenza. Ora, Gloria e Riccardo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, sono intenzionati a riprovarci, vivendo un nuovo capitolo della storia della loro frequentazione.