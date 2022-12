Riccardo Guarnieri lavoro svelato cosa faceva prima di Uomini e Donne

Una foto su Instagram svela che lavoro faceva Riccardo Guarnieri prima di fare Uomini e Donne: i fan sono increduli

Riccardo Guarnieri è senza dubbio uno dei volti principali del trono over a Uomini e Donne. La sua presenza in televisione è nota da tempo ma, nonostante la notorietà che ne è conseguita, molti aspetti del passato del cavaliere di Uomini e Donne rimangono un mistero, anche perché Riccardo rimane abbastanza riservato e pure su Instagram mostra pochi dettaglio del suo passato e della sfera privata. Abbiamo conosciuto Riccardo a Uomini e Donne e con la tormentata storia con Ida Platano, ma chissà di cosa si occupava prima di diventare famoso col programma. Una foto su Instagram, finalmente, svela il passato del cavaliere. Sul web sta spopolando, infatti, una foto che lo ritrae vestito con la divisa della marina militare. Riccardo era visibilmente più giovane, quindi questa foto dovrebbe essere molto datata, ma in passato il cavaliere di Uomini e Donne è stato nella marina militare, svolgendo il servizio militare a La Maddalena, in provincia di Sassari, Sardegna. A svelarlo è la pagina fan del Guarnieri su Instagram.

Recentemente si era riaperto il dibattito sulla professione di Riccardo a causa soprattutto di una battuta di Roberta, che lo ha chiamato notaio, ma senza attinenza a quel lavoro, usando solo quel termine in chiave ironica. A proposito di che lavoro faceva Riccardo Guarnieri prima di Uomini e Donne sappiamo che la marina militare non è stata tutta la sua vita, il cavaliere ha poi cambiato lavoro, si è congedato e come ha raccontato ha lavorato a lungo come operaio nella sua città di origine, Statte, in provincia di Taranto. Oltre questa informazione, non si sa moltissimo sul passato lavorativo di Riccardo, che oggi è a tutti gli effetti un personaggio pubblico e riesce a guadagnare, con tutta probabilità, anche mediante le collaborazioni e le partnership. Prima del successo, però, per il cavaliere pugliese c’è stata la marina militare, come mostra la foto che circola su Instagram.

Riccardo da Giovane

Lo scatto con la divisa della marina militare ha letteralmente scatenato il dibattito sui social, con molte fan che hanno fatto i complimenti a Riccardo e hanno sottolineato la sua bellezza senza tempo. Un tema sollevato già qualche tempo fa, quando era circolata un’altra foto di Riccardo Guarnieri che lo ritrae a 20 anni. In quel caso, moltissime fan hanno sottolineato come il cavaliere si sia mantenuto sembra molto affascinante nell’aspetto, mostra oggi, all’età di 43 anni, una bellezza incredibile come aveva a 20 anni.

Insomma, Riccardo continua a fare breccia nel cuore delle fan di Uomini e Donne, ora spera però di riuscire a ritrovare anche lui l’amore come ha fatto la sua storica ex fidanzata di Ida, uscita da qualche tempo con il cavaliere Alessandro Vicinanza. Riccardo si è rimesso in gioco nel trono over di Uomini e Donne tornando al centro della scena, ora senza più la presenza di Ida nello studio, che come abbiamo visto negli ultimi mesi è stata sempre abbastanza controversa per il cavaliere pugliese, vediamo se finalmente anche lui riuscirà a compiere il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Della vita privata del Guarnieri sappiamo che ha una sorella Anna e che è molto legato a suo nipote oggetto anche di dibattito in studio nella puntata del 19 dicembre.