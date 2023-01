Giuseppe Conte ex moglie chi è Valentina Fico: legati dopo separazione

Valentina Fico chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte: il lavoro condiviso con l’ex marito, la causa legale e il legame dopo la separazione

Nel passato sentimentale di Giuseppe Conte, ex premier e oggi alla guida del Movimento 5 Stelle, c’è Valentina Fico, la sua ex moglie. Il suo nome è tornato in auge proprio negli anni in cui l’ex marito è stato alla guida del governo, intervistata per commentare l’attività di Conte, spesso e volentieri difesa. A parte qualche incursione qua e là, però, Valentina Fico è sempre rimasta lontana dalla luce dei riflettori. Nata il 7 febbraio 1974, come il suo ex marito anche Valentina è un avvocato, lavora presso l’Avvocatura di Stato e si occupa di Istruzione, Ricerca e Infrastrutture. Della vita privata della donna non si praticamente nulla, Valentina è molto riservata e non sappiamo quasi nulla nemmeno sulla sua storia d’amore con Giuseppe Conte. È noto, però, che nel 2007 i due hanno avuto un figlio di nome Niccolò nel 2007. Dopo la separazione, Giuseppe e Valentina hanno mantenuto un buon rapporto, anche se qualche tempo fa sono stati protagonisti di una causa legale, visto che Valentina Fico e altre dodici donne nel dicembre 2019 hanno citato in giudizio il presidente del Consiglio dei Ministri, che allora era proprio Conte, per il mancato riconoscimento di alcuni premi dell’avvocatura di stato. Non una causa diretta, naturalmente, ma comunque un incrocio molto particolare.

Giuseppe Conte chi è la compagna Olivia

Come detto, il matrimonio tra Giuseppe Conte e Valentina Fico è giunto a termine e oggi l’ex presidente del Consiglio ha una nuova relazione con una donna di nome Olivia Paladino. La nuova compagna del leader del Movimento 5 Stelle dovrebbe avere 43 anni e pare che abbia conosciuto l’ex Premier a scuola, non la loro, ma quella dei rispettivi figli. Come della precedente moglie Valentina Fico, anche dell’attuale compagna di Giuseppe Conte non si sa praticamente nulla. Non si sa nemmeno da quanto vada avanti la relazione: i primi scatti, offerti dai paparazzi, dei due risalgono al 2019, da quel momento Olivia e Giuseppe sono stati fotografati qualche volta insieme, ma difficilmente appaiono insieme in pubblico o permettono di gettare uno sguardo nella loro vita privata.

Di Olivia Paladino sappiamo molto poco, ma non si può certo dire lo stesso di sua madre: Ewa Aulin. La nuova compagna di Giuseppe Conte è infatti figlia di Cesare Paladino, noto albergatore con un patrimonio da urlo, e della cantante e attrice svedese, una vera e propria icona degli anni ’70. Ewa ha recitato in moltissimi film italiani per tutti gli anni ’70, realizzando anche un alvum nel 1979 dal titolo Il valzer finì. La sua carriera è stata breve ma intensa: tra il 1970 e il 1973 si conta la presenza di Ewa Aulin in più di dieci film, mentre dalla seconda parte degli anni ’70 la sua stella si è oscurata, con la clamorosa decisione, ad appena 23 anni, di ritirarsi dal mondo del cinema. La stella svedese si è poi dedicata alla famiglia, mettendo al mondo con Cesare Paladino due figlie: Cristiana, nata nel 1974, e Olivia, venuta al mondo nel 1980 e oggi compagna di Giuseppe Conte.