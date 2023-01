La Porta Rossa 2 come è finita la fiction: riassunto

Com’è finita La Porta Rossa 2: cos’è successo tra il commissario Cagliostro e Vanessa, ma soprattutto con il suo amore Anna. Salto nel passato per la fiction con Lino Guanciale

Sono trascorsi quattro anni dal finale de La Porta Rossa 2: com’è finita se lo stanno chiedendo un po’ tutti in queste ore. Facciamo un riassunto degli ultimi due episodi della seconda stagione, andati in onda a marzo 2019. Abbiamo visto Jonas portato in Questura, così da essere interrogato da Jamonte e Paoletto. L’uomo crolla e ammette la rapina alla banca. Sa benissimo, però, come quel reato sia ormai andato in prescrizione. Nega però l’omicidio di Rambelli, così come di avere la minima idea su dove si trovi il quaderno rosso che era nella cassaforte. Il padre del commissario Cagliostro viene esaminato ed è chiaro come la sua pistola non abbia sparato, altrimenti ne avrebbe i segni sulla pelle, data la permanenza della polvere da sparo. L’uomo sente però la pressione di suo figlio su di sé. Anna e Jamonte si confrontano. Sanno che mancano prove decisive per procedere con un uomo potente come il procuratore Alessi.

Lui propone di portare dalla loro parte il questore, che capisce la gravità dei fatti e suggerisce loro di proseguire le indagini. Si scopre poi un legame tra la morte di Rambelli e quella di Brezigar. Stesso calibro di proiettile. Probabile si tratti dello stesso assassino. Continuiamo con il riassunto di come è finita la Porta Rossa 2. Cagliostro sa, inoltre, che anche il calibro del proiettile sparato a Jonas è lo stesso e capisce chi c’è dietro tutta questa storia. Vanessa incontra sua zia e ruba le chiavi di casa di Alessi, dove trova la lettera con il ricatto che ha permesso a Rambelli d’essere scagionato. Alessi, però, rientra a casa proprio in quel momento. Nel finale de La Porta Rossa 2 vediamo il commissario Cagliostro capire come vi sia un solo assassino, lo stesso che ha sparato a suo padre e ucciso Brezigar e Rambelli. Si tratta di Silvia. Ha sparato a Jonas dopo il furto in banca. Qui si era appropriato di una cassetta di proprietà di Alessi, su richiesta di Rambelli.

Al suo interno vi era un libro. Si tratta de I misteri del Conte di Cagliostro, dove erano riportati i nomi di tutti i membri della Fenice, con tanto di traffici ben spiegati. Solo Rambelli sapeva che era stata Silvia a sparare e all’uomo ha poi affidato suo figlio. Tramite Brezigar, aveva ricattato la donna e lei, stufa di tutto questo, ha ucciso entrambi e rubato il libro mastro. Entrata in casa di Alessi, Vanessa viene aggredita dal procuratore, salvata solo dal pronto intervento di Stella e Paoletto. Alessi finisce così in manette. Silvia, intanto, va nel panico e rapisce la nipotina. La porta nella fabbrica dove ha ucciso Brezigar. Vorrebbe una seconda chance come madre. Una storia drammatica, che termina col suicidio della donna. Il suo spirito incontra Cagliostro, per poi varcare la Porta Rossa. Nel libro in suo possesso, Jamonte e Anna trovano le prove per arrestare don Giulio e la Durante. Anna, al termine della lunga indagine, prova a parlare con il suo grande amore, Cagliostro.

Sente la sua presenza e gli chiede di andare via. La sua presenza le impedisce di vivere. Il commissario ha capito che restare nel mondo dei vivi ha un prezzo per i suoi cari. Infine la Porta Rossa 2 finisce con le conseguenze della sua scelta che ha permesso il verificarsi di eventi drammatici di cui aveva avuto delle visioni. Pronto ad attraversare la Porta Rossa, viene fermato da Vanessa, che usa i suoi poteri per tenerlo ancora qui. Ha capito che c’è un legame tra loro. La giovane accetta di partire con Federico alla ricerca di altri medium. Non sa, però, che lui è guidato da altri e ha un piano per lei.

La Porta Rossa 3 trama

Passiamo alla trama de La Porta Ross 3. La fiction con Lino Guanciale e Gabriella Pession arriva su Rai 2 in prima serata con otto nuovi episodi. Lino Guanciale, il vecchio cast e nuovi personaggi sono pronti pe la stagione finale. Le anticipazioni della trama della fiction spiegano come siano passati tre anni da quando Vanessa è partita con Federico, impedendo a Cagliostro di superare la Porta Rossa e andare nell’Aldilà. Si è ritrovata in Slovenia, dove ha studiato Parapsicologia. Il commissario Cagliostro non ha più rapporti con lei. Non intende vederla o parlarle. Rifiuta inoltre la richiesta di Eleonora, che chiede il suo aiuto per liberare Vanessa dall’influenza delle persone che la circondano. Nella trama de La Porta Rossa 3 Anna sta per rifarsi una vita a Siena. Un nuovo inizio per lei e sua figlia, lontana dalla presenza del defunto marito. In città vi sono però nuovi misteri e un blackout e un nuovo omicidio bloccano la donna e costringono Paoletto a indagare in un caso intricato come tre anni prima. Ha inoltre visto andare via Stella, che di colpo ha chiesto una pausa di riflessione, per poi svanire nel nulla. Durante il blackout vi è un incidente stradale, del quale è testimone Cagliostro. Infine nella Porta Rossa 3 potrebbe però trattarsi in realtà di un omicidio ben calcolato. Per l’ultima volta vedremo Anna e Paoletto e Vanessa e Cagliostro indagare su piani della realtà differenti, per raggiungere lo stesso obiettivo.