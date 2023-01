Stefania Pellicoro chi è imprenditrice del servizio delle Iene

Chi è Stefania Pellicoro del servizio delle Iene: ha accusato un giornalista famoso. A Ultima Fermata era in crisi col marito e oggi è su OnlyFans

Tutti parlano di Stefania Pellicoro protagonista del servizio delle Iene andato in onda il 10 gennaio in cui un giornalista le ha chiesto uno spogliarello in cambio di un articolo. Stefania oggi ha 40 anni, ha tre figli ed è già un volto noto del piccolo schermo: ha partecipato lo scorso anno a Ultima Fermata con Luca. La Pellicoro è originaria di Gioia del Colle, in provincia di Bari, ha costruito in Puglia la propria fortuna, con ben 4 negozi di abbigliamento all’attivo. Fin da bambina infatti è sempre stata affascinata dalla moda concentrando i suoi studi in questo settore. Stefania del servizio delle Iene passo dopo passo ha costruito il suo lavoro: oggi è un’imprenditrice di successo. La sua storia è stata raccontata da Roberta Rei che non ha mai fatto il nome del giornalista accusato, protetto da un bip durante l’intervista concessa da Stefania Pellicoro alle Iene. Si tratta però di un personaggio molto noto, spesso ospite di trasmissioni e impiegato per una testata di gran prestigio.

Il giornalista che l’ha contattata le ha proposto un articolo sulla sua attività, chiedendole però una videochiamata conoscitiva. La cosa l’ha insospettita, dal momento che non c’era bisogno di passare al video. Così è arrivata la richiesta a Stefania: uno spogliarello in cambio di un articolo pubblicato su un’importante testata giornalistica. La triste verità è che l’uomo ha scoperto l’account OnlyFans di Stefania Pellicoro, dando per scontato di riuscire a ottenere dei contenuti privati, per così dire. Lei ha spiegato come venda la propria immagine a chi desidera, dietro pagamento. I suoi video arrivano fino a un costo di 150 euro e per qualcosa del genere l’uomo avrebbe dovuto pagare. Ad ogni modo, ha raccontato, non va mai oltre il nudo artistico. Il servizio si è concluso con un faccia a faccia con il giornalista in questione. Una videochiamata che ha poi visto l’intervento della iena Roberta Rei, alla quale l’uomo ha detto che si trattava di uno scherzo, per poi staccare la chiamata.

Stefania Pellicoro a Ultima Fermata

Concorrente di Ultima Fermata, non è la prima volta che sentiamo parlare di Stefania Pellicoro. Ad aprile 2022, infatti, è andata in onda trasmissione condotta da Simona Ventura, che ha visto la donna protagonista di una puntata che ha proposto una storia molto intensa. Chi ha visto il servizio delle Iene, ha subito riconosciuto Stefania Pellicoro di Ultima Fermata, in crisi profonda con il compagno Luca Santonienna. Lui 36 anni e lei 40, impegnati in ben quattro negozi di abbigliamento. Una storia d’amore che affonda le radici nel lontano passato. Erano giovanissimi quando si sono conosciuti. Un matrimonio che ha visto lui andare contro la sua stessa famiglia. Stefania Pellicoro ha 3 figli, infatti, frutto di una precedente relazione.

Qualcosa che non è mai andato giù ai parenti dello sposo. Ma perché si sono rivolti a Ultima Fermata. Il motivo della crisi è stato un tradimento da parte di lui. Per sei mesi ha avuto una relazione con una commessa del loro negozio. Una separazione però sventata, dal momento che Stefania e Luca sono usciti insieme dal programma. Hanno deciso di ripartire. La coppia è ancora unita, come chiaramente mostrato sui social, che sono diventati parte integrante della loro vita. Lei ha ben 40mila follower su Instagram e spesso fanno video insieme. Tanti gli scatti pubblicati, apprezzati dal pubblico che la segue con passione, soprattutto su OnlyFans. Dunque Stefania e Luca oggi stanno ancora insieme.