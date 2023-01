Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni Suor Costanza muore: la risposta

Suor Costanza muore in Che Dio Ci Aiuti 7: l’indiscrezione fa il giro del web, arriva la verità direttamente dalla RAI

Dalle anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 7 arriva un’indiscrezione dalla prima puntata: Suor Costanza muore e esce di scena prima di Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci che come sappiamo ha lasciato la fiction per cedere il testimone a Francesca Chillemi nei panni di Azzurra. La risposta sullo spoiler ha dell’incredibile è stata data dalla pubblicazione dei primi due episodi della settima stagione di Che Dio Ci Aiuti su RaiPlay. Giudizi Universali (primo episodio) inizia con un sogno, anzi un terribile incubo, di Suor Angela: Suor Costanza ha fatto zac e a pregare sul suo letto di morte sono lei e Azzurra recitando il rosario. Con il continuare della prima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 il dubbio tra Suor Costanza viva ma sparita e Suor Costanza morta continua ad aleggiare perché Emiliano, interpretato da Pierpaolo Spollon, e Azzurra cercano di aiutare Suor Angela a superare il lutto dell’addio di Valeria Fabrizi alla serie. Finalmente la verità arriva direttamente per bocca del personaggio di Elena Sofia Ricci quando si siede davanti allo psichiatra che la intima a impegnarsi di superare l’addio della Madre Superiore. Dunque in Che Dio Ci Aiuti 7 Suor Costanza non muore, è viva e si trova in convento a pregare in ritiro spirituale. Anche Francesca Chillemi in conferenza stampa ha spiegato che a contare è il gruppo, vera chiave del successo di Che Dio Ci Aiuti, però è chiaro come gli episodi ruoteranno molto di più intorno ad Azzurra.

Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni Suor Costanza tornerà?

In Che Dio Ci Aiuti 7 non c’è Suor Costanza almeno nel primo episodio ma questo non significa che non farà parte della serie. Il personaggio di Valeria Fabrizi è andata via e tutto viene lasciato nelle mani di Suor Angela, che di colpo si trasforma. Sente infatti la grande responsabilità e diventa un’altra persona con Azzurra tenterà quindi di farla tornare in sé, ma di cose ne accadono fin troppe e la tensione in Convento salirà alle stelle. Con l’addio di Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi diventerà molto importante per il personaggio di Francesca Chillemi, infatti vedremo Suor Costanza e Azzurra più vicine che mai, visto che l’anziana diventerà la sua guida. Al momento quindi nessun altro addio con Valeria Fabrizi che in conferenza stampa ha dichiarato che vuole restare sul set di Che Dio Ci Aiuti ancora a lungo e che, anzi, vorrebbe più spazio. Nonostante i suoi 86 anni, adora il personaggio e il mondo della recitazione e ha ringraziato enormemente LuxVide, che le ha dato l’opportunità di essere ancora in una fiction di successo, alla sua età. Se dipendesse da lei, terrebbe in vita Suor Costanza fino all’ultima puntata della serie TV Rai anche perché s sente rinata da quando recita in Che Dio Ci Aiuti. Ha trovato il proprio spazio, precisando: “Spero di appartenere al seguito di questa serie”. Un augurio che annuncia in maniera ufficiale: Suor Costanza non muore in Che Dio Ci Aiuti 7.