Che Dio Ci Aiuti 7 Ileana D’Ambra chi è Cate la cantante

Chi è Ileana D’Ambra, la Cate di Che Dio Ci Aiuti 7: conosciamo meglio l’attrice e il nuovo personaggio della fiction Rai

Ileana D’Ambra ha 27 anni, nata a Bovolone, in provincia di Verona, l’8 gennaio 1996. Impegnata in carriera in televisione e al cinema, è uno dei nuovi personaggi di Che Dio Ci Aiuti 7, Cate, che ora conosceremo meglio. Prima di parlare di chi interpreta nella stagione dell’addio di Elena Sofia Ricci, al fianco di Francesca Chillemi, proviamo una panoramica su Ileana D’Ambra, tra lavoro, vita privata e famiglia. La passione per la recitazione è nata grazie a dei corsi di improvvisazione teatrale. In seguito ha deciso di fare le cose per bene, iscrivendosi a un corso di teatro e in seguito alla Scuola di recitazione Omnes Artes. Per farlo, però, ha dovuto lasciare la propria città e trasferirsi a Roma, dove ha cambiato totalmente vita. Tanto studio in questa fase, tra l’Accademia Bordeaux e l’Accademia di recitazione teatrale e tecnica cinematografica. Ancora scuola nel suo curriculum, ricordando IALS, sempre nella Capitale, e alcuni workshop, trovando infine lavoro su La7. Non tutti ricordano, infatti, che Ileana D’Ambra è stata speaker e narratrice di Piazza Pulita. Dall’esordio a teatro a quello al cinema ne sono passati di anni, dal momento che il primo è avvenuto nel 2006 e il secondo nel 2020. Un traguardo notevole, dal momento che ha recitato in Favolacce dei fratelli D’Innocenzo. L’attrice ha interpretato il ruolo di Vilma Tommasi e ha vinto il Premio Ennio Fantastichini, come miglior attrice esordiente. Ha continuato a puntare sul cinema, con Il Maledetto e La prima regola, film del 2022, stesso anno in cui ha lavorato sul set di Che Dio Ci Aiuti 7, con il suo personaggio Cate che rappresenta l’esordio in una fiction. Non abbiamo grandi notizie sulla vita privata di Ileana D’Ambra, che su Instagram condivide con i suoi più di 3mila follower soprattutto foto di set. Non sappiamo se sia fidanzata o single, ma è noto che parli due lingue, oltre l’italiano, ovvero inglese e francese. Adora Marion Cotillard, che è la sua attrice preferita e negli anni ha praticato vari sport: danza moderna e classica, aikido e prepugilato. Alle sue passioni, inoltre, aggiungiamo il canto, proprio come la sua Cate in Che Dio Ci Aiuti 7.

Che Dio ci Aiuti 7 il segreto di Cate

Uno dei nuovi personaggi di Che Dio Ci Aiuti 7 è Cate Saltalamacchia, che ha il viso di Ileana D’Ambra. Una giovane ragazza alla ricerca della propria strada, che si ritrova in Convento quasi per caso. La vediamo infatti girare per le vie di Assisi con il proprio trolley al seguito, scoprendo il cartello “stanza affittasi”. Il primo impatto con Azzurra e Suor Angela, ovvero Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci, non è di certo dei migliori, visto com’è vestita. Indossa un abito da sera in parte strappato, con una scarpa senza tacco e i capelli totalmente sconvolti. Sembra venire da un altro pianeta e la situazione si fa ancora più sospetta quando spiega d’aver appena terminato un’audizione al conservatorio. Suor Angela decide di ignorare tutti i sospetti e darle una mano, ma è certa di voler indagare sul segreto di Cate, che la giovane per ora nasconde gelosamente. La sua prima notte in convento è però un disastro, dal momento che non riesce a dormire. Scopriamo che Cate ha sempre pensato d’essere costantemente nel posto sbagliato, e infatti non è riuscita a entrare al conservatorio di Assisi, ma si ritrova in una stanza all’interno di un convento, con persone sconosciute. Il segreto di Cate di Che Dio Ci Aiuti 7 è quello di voler lottare contro la sua stessa famiglia, che di generazione in generazione passa la gestione del ristorante di proprietà. Un destino segnato, il suo, che però non ha alcun interesse nel fare quella vita. Vuole cantare ma quando lo ha detto ai suoi genitori, la reazione non è stata delle migliori. Ha però ottenuto un accordo, ovvero fare l’audizione e decidere in seguito. Un esito positivo le avrebbe garantito di continuare a tentare, ma un’audizione fallita al conservatorio l’avrebbe rispedita a casa, a Tagliacozzo, incastrata in quel ristorante. Ecco perché ha scelto di restare ad Assisi, ma in convento, mentendo ai propri genitori. Un nascondiglio, quindi, con Azzurra che scopre tutto e le fa stringere un altro accordo. Cate può restare in convento, in attesa di un’altra audizione, ma nel frattempo farà da insegnante ai bambini del coro.