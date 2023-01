Che Dio Ci Aiuti 7 dove è stato girato: le location della fiction

Arriva Che Dio ci Aiuti 7: scopriamo dove è stata girata la nuova stagione dell’acclamata fiction Rai. Ecco le location, compresa quella del convento.

In mezzo a tante novità, alcune cose resteranno come sono in Che Dio Ci Aiuti 7, a partire dalle location principali della fiction. L’ambientazione della serie Rai non è sempre stata la stessa. Nelle prime stagioni il Convento degli Angeli si trovava infatti a Modena, ma a partire dalla terza si è spostato a Fabriano, nelle Marche. Dalla sesta stagione, invece, c’è stato un nuovo trasferimento, stavolta ad Assisi, in Umbria. Si tratta di una città molto nota per la sua bellezza e soprattutto per la sua storia, legata a doppio filo alla religione per aver dato i natali a San Francesco. Ecco perché questa ambientazione è davvero particolare e significativa, per una fiction come Che Dio ci aiuti. Anche la settima stagione della serie Rai sarà ambientata ad Assisi, e le prime indiscrezioni dicono che tra le zone in esterno della cittadina umbra ritroveremo nelle riprese piazza Chiesa Nuova, piazza San Rufino, via Santa Maria delle Rose, via San Paolo, piazza del Comune, piazza San Francesco e via Patrono d’Italia. Le scene in esterno, quindi, mostreranno ancora una volta alcuni degli scorci più caratteristici di Assisi, tra cui il Palazzo del Capitano del Popolo: si tratta di un edificio costruito nel 1282 e che all’interno è decorato da dipinti di Adalberto Migliorati. Tra le altre location presenti in Che Dio Ci Aiuti 7 ci sono anche Corso Mazzini in pieno centro storico e l’Hotel Subasio noto per la vista suggestiva sulla Basilica di San Francesco.

Dove si trova il convento di Che Dio ci Aiuti 7

Il Convento degli Angeli è il cuore delle varie stagioni di Che Dio ci aiuti e, come detto, dalla scorsa stagione si è spostato ad Assisi. Ma il pubblico più smaliziato ed esperto potrebbe giustamente chiedersi, nonostante questa informazione, dove si trovi davvero la struttura che ospita Suor Angela, Azzurra e tutte le altre protagoniste della fiction Rai. Ovviamente non è così semplice dare una risposta a questa domanda. Le scene in esterno, come detto, sono effettivamente ambientate ad Assisi, la location ufficiale della fiction, ma appunto questo vale solo per le scene girate in luoghi che devono essere riconoscibili. Per gli interni è tutto un altro discorso, infatti. Così, se è vero che l’esterno del convento è senza dubbio nella città umbra, le scene al suo interno sono invece state realizzate, come al solito, a Roma. Una piccola delusione per i tanti fan della serie che però capiranno che eventuali scene girate in un reale convento così strutturato erano decisamente complicate. Proprio nella Capitale è presente la location dell’interno del chiostro che nella realtà è quello della chiesa di San Giovanni dei Genovesi nel rione Trastevere. Le riprese di Che Dio Ci Aiuti 7 sono state effettuate in due momenti differenti dello scorso anno: la prima parte che ha coinvolto il cast della fiction è avvenuta nel mese di luglio 2022, mentre l’ultima parte delle riprese delle 10 puntate della serie con Francesca Chillemi si è girata a ottobre.