Che Dio ci Aiuti 7 Federica Pagliaroli chi è Sara l’estetista

Arriva Che Dio ci Aiuti 7: scopriamo chi è Federica Pagliaroli, l’attrice che intrpreta Sara l’estetista, uno dei nuovi personaggi della fiction Rai.

Sara è un nuovo personaggio di Che Dio Ci Aiuti 7, a interpretare la giovane estetista è l’attrice Federica Pagliaroli. Torna stasera su Rai 1 la fiction comedy-poliziesca giunta ormai alla sua settima stagione con ben 10 puntate. Tanti importanti cambiamenti, in questa nuova stagione, a partire dal passaggio di testimone della protagonista Elena Sofia Ricci, gradualmente sostituita da Francesca Chillemi. Azzurra Lombardi, il suo personaggio, sarà infatti il nuovo volto di punta della serie Rai. Ma non è l’unica novità di Che Dio ci aiuti 7, che in questa nuova stagione presenta diversi nuovi personaggi, in un vero e proprio restyling dello show Rai. Una di queste novità, ovvero Sara Luparini, la giovane estetista interpretata dall’attrice Federica Pagliaroli pronta a rubare il cuore del tormentato Emilio, sfortunato in amore che per l’intera stagione vivrà nel Convento al posto di Nico.

Federica Pagliaroli è nata a Roma nel 1998, e ha dunque 24 anni. Si è formata come attrice nella sua città, frequentando vari corsi e accademie, e nel 2021 si è infine diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Contemporaneamente ha mosso i propri passi nel campo del teatro, nel quale è entrata nel 2007, e ha lavorato in particolar modo negli spettacoli di Camilla Cuparo. Dal 2017 Sara di Che Dio Ci Aiuti 7 ha iniziato poi ad apparire anche in televisione, e l’abbiamo infatti vista in Stasera felicità (2019) di Alessandro Siani, o come protagonista di Mental (2020) di Michele Vannucci. Qualche esperienza, per Federica Pagliaroli, anche al cinema, con i ruoli nei film Happy Days (2020) di Perluigi Ferrandini ed Even (2022) di Giulio Ancora. Potete seguire Sara di Che Dio Ci Aiuti 7 sul suo profilo Instagram. Una bell’esordio per l’attrice Federica Pagliaroli che è per la prima volta protagonista di una fiction di punta Rai.

Che Dio ci Aiuti 7 il segreto di Sara

In Che Dio ci aiuti 7 Federica Pagliaroli interpreta come detto Sara Luparini, una giovane estetista con un passato problematico alle spalle. Proviene da una borgata romana, è cresciuta tra varie case-famiglia e adozioni temporanee, senza aver mai conosciuto i suoi genitori. Esperienze di vita che hanno forgiato un carattere molto grezzo e schietto, di certo non semplice da gestire per chi le sta accanto. La vita di Sara è sospesa tra il passato e il futuro. Il primo tornerà a tormentarla proprio all’inizio della stagione, convincendola a scappare dal convento, anche se poi Elia – un bambino nascostosi nella sua auto per fuggire assieme a lei – la spingere a tornare indietro.

Questo è uno dei segreti della nuova serie di Che Dio ci aiuti 7, che verranno approfonditi e man mano svelati nel corso delle puntate. Il futuro riguarda invece il grande sogno nel cassetto dell’estetista, che però la ragazza non vuole rivelare a nessuno, per timore che non si avveri. Nel corso della fiction Rai si avvicinerà molto a Emilio, psichiatra interpretato da Pierpaolo Spollon. All’inizio tra di loro scatterà una leggera antipatia, colpa del ragazzo in crisi per la rottura ad un passo dal matrimonio con Elisabetta. Sara e Emilio si innamoreranno l’uno dell’altro senza saperlo e si cercheranno per l’intero corso di Che Dio Ci Aiuti 7.