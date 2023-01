Che Dio ci Aiuti 7 Fiorenza Pieri chi è Suor Teresa

Arriva Che Dio ci Aiuti 7: scopriamo chi è Fiorenza Pieri, l’attrice che intrpreta Suor Teresa, uno dei nuovi personaggi della fiction Rai.

Che Dio ci aiuti 7, la fiction comedy-poliziesca, vedrà fin da subito tanti importanti cambiamenti, a partire dal passaggio di testimone della protagonista Elena Sofia Ricci, che nelle prime puntate cederà il passo a Francesca Chillemi. Sarà infatti la sua giovane Azzurra Lombardi il nuovo personaggio principale della serie Rai, ma non sarà l’unica novità di Che Dio ci aiuti 7, che in questa nuova stagione presenta diversi nuovi personaggi, in un vero e proprio restyling dello show Rai. Grande spazio avrà infatti Suor Teresa, interpretata dall’attrice Fiorenza Pieri, che arriva al convento fin dalla prima puntata. Fiorenza Pieri è nata a Firenze nel 1980, e ha quindi 42 anni. Formatasi come attrice nella scuola del Teatro Stabile di Genova, ha calcato il palcoscenico in particolare nella città ligure e a Torino, dove ha debuttato anche in veste di regista. A partire dal 2007 ha iniziato anche lavorare al cinema, e tra i film più importanti a cui ha partecipato troviamo Il mattino ha l’oro in bocca (2008) e Mai scherzare con lo stelle! (2020). Dal 2010 Fiorenza Piera ha anche una solida carriera televisiva, inizialmente come protagonista di spot tv e poi in serie e film per il piccolo schermo. Vanno ricordati in particolare le apparizioni in Tutto può succedere (2016), Non mentire (2018) e Io ti cercherò (2019), oltre che la partecipazione a Don Matteo 12 (2019). Potete seguirla sul suo profilo Instagram.

Che Dio ci Aiuti 7 il segreto di Suor Teresa

In Che Dio ci aiuti 7, Fiorenza Pieri interpreta appunto il personaggio di Suor Teresa, una delle new entry di questa stagione. Appartiene allo stesso ordine di Suor Angela, ma è una persona ben diversa: timida e riservata, detesta il disordine e il rumore, e vorrebbe dedicarsi unicamente alla lettura e allo studio. Una vera e propria “suore intellettuale”, che infatti sta cercando di terminare un importante libro su San Tommaso, e si trova ad Assisi solo temporaneamente, visto che vive a Parigi e insegna teologia alla Sorbona. Per come è fatta, Suor Teresa finirà immancabilmente con lo scontrarsi con Azzurra, dal carattere completamente diverso dal suo. Suor Teresa non crede che la giovane protagonista sia adatta a diventare una suora, e la considera invece indisciplinata e ignorante. Ovviamente, col tempo sarà portata a cambiare idea su di lui, e il loro rapporto migliorerà. Uno dei segreti di questa stagione di Che Dio ci aiuti 7 riguarda proprio Suor Teresa: cosa ci fa ad Assisi una suora che ormai vive e lavora da tempo a Parigi? Ufficialmente è tornata in Italia per risolvere delle questioni familiari, che sembrano coinvolgere la sorella, ma quello che doveva essere un breve passaggio si prolunga, e prima o poi Suor Teresa dovrà rivelare i reali motivi della sua missione.