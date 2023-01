Cake Star 2023 quali sono pasticcerie Modica seconda puntata

Le pasticcerie della seconda puntata di Cake Star 2023 a Modica dove si trovano e quali sono i dolci proposti ai giudici Carrara e Foglia

La seconda puntata di Cake Star 2023 è a Modica, ma quali sono le tre pasticcerie in sfida che Damiano Carrara e Tommaso Foglia dovranno giudicare. Sfidanti e giudici assegnano ai partecipanti un voto che va da 1 a 5 stelle, tenendo conto di differenti categorie: location, paste e la torta cavallo di battaglia. I due protagonisti di questa edizione, che vede assente Katia Follesa, hanno dei ruoli ben precisi. Tommaso Foglia, pasticcere e giudice di Bake Off Italia, controlla il laboratorio dei concorrenti in gara, mentre Damiano Carrara, anche lui giudice del programma di Benedetta Parodi, affianca gli sfidanti nella zona espositiva del locale. Ben dodici appuntamenti, con la seconda puntata di Cake Star 2023 a Modica, come detto, e di seguito vi diremo chi sono gli sfidanti pronti a farsi la guerra a colpi di dolcezza nella città del cioccolato.

Uno dei concorrenti è Giorgio, della pasticceria Fede, definito come il re delle ‘mpanatigghi. I non siciliani potrebbero però chiedersi, a questo punto, cosa sono le ‘mpanatigghi: biscotti golosi dalla tipica forma a mezzaluna, ripieni con cioccolati e carne di manzo. Una pasticceria che il proprietario definisce unica, vantando ben 30 metri di bancone, nella quale si fa largo uso del cioccolato locale, che a Modica è sacro. Spazio poi ad Antonello, della pasticceria Adamo, la cui specialità è il gelato, con il quale ama sperimentare, al punto da avere nel proprio negozio il gelato al gusto peperone arrosto. Non è una presentazione fatta alla leggera, anzi, dal momento che la pasticceria Adamo ha ricevuto un premio molto ambito: il suo gelato è stato eletto il migliore al mondo nel 2016. I gusti sono davvero tanti e il suo preferito è proprio quello al peperone arrosto, ma vanta anche ricotta, cappero e non solo. Molto orgoglioso del suo lavoro e delle sue creazioni, Antonello spiega come non prepari granite ma cremolate. Anche in questo caso, però, i non siciliani si chiederanno cos’è una cremolata: forma di granita composta da frutta fresca frullata e successivamente ghiacciata. A completare il gruppo di sfidanti della seconda puntata di Cake Star 2023 a Modica è Francesca, del cafè Infante. La sua carriera non ha avuto inizio con i dolci, dal momento che lei è un ex soprano. Il suo locale ha uno stile moderno e raffinato, ben diverso dagli altri due. Rispecchia in tutto e per tutto la visione del mondo della sua proprietaria, che ama tutto ciò che sia eleganza e spiega: “Il rosa salverà il mondo”. È questo il colore dominante nel suo café Infante, che propone qualcosa di diverso dal solito a Modica, ovvero dei dolci mignon di dimensioni realmente ridotte e grandemente rifiniti. Si definisce la vera star in città, perché è la sola che ha ben pensato di dare una svecchiata allo stile locale, portandolo nel nuovo secolo.

Cake star 2023 Modica pasticcerie prezzi

Passiamo ora per curiosità ai prezzi delle pasticcerie di Modica protagoniste della seconda puntata di Cake Star 2023. Il cioccolato tipico di quella zona della Sicilia è molto pregiato e va da sè non ha di certo tariffe accessibili. Il prezzo medio al kilo dell’oro di nero di Modica è intorno ai 35 euro, ovviamente variabili da marca e gammatura. Per quanto riguarda i prezzi della pasticceria Fede concorrente della terza puntata di Cake Star 2023 bisogna fare un salto in Corso Principessa Maria Del Belgio dove appunto si trova la pasticceria. Tra i cavalli di battaglia il Macallè nudo e il torrone gelato della tradizione natalizia siciliana come si può evincere dal suo profilo Instagram. Il Caffè Adamo si trova in Via Marchesa Tedeschi 17. Sullo shop online è possibile consultare i prezzi della pasticceria di Modica secondo concorrente di Cake star 2023. Un box cioccolato costa 10 euro, stesso prezzo di un Babà al Limoncello. Le cremolate sono però il punto di forza di Cafè Adamo come si può ammirare anche su Instagram. L’ultimo concorrente della seconda puntata del programma di Real Time che ha visto l’addio di Katia Follesa è il Cafè Infante di Modica. La pasticceria si trova in Via Sacro Cuore. Tra le specialità ci sono i bottoncini al pistacchio e al caramello, oltre alla cassata classica siciliana e il meringotto. Sul sito ufficiale non sono indicati i prezzi.