Giulia di Fosca Innocenti 2: dove l’hai già vista

Giulia è uno dei personaggi di Fosca Innocenti 2: l’hai già vista sicuramente in qualcuna delle tante fiction a cui ha preso parte

In Fosca Innocenti 2 ritroviamo un volto molto noto dell’intero mondo delle fiction. Si tratta di Giulia De Falco, personaggio interpretato dall’attrice Desirée Noferini. Nata a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, il 3 aprile del 1987, la protagonista di Fosca Innocenti 2 viene da una famiglia di origini etiope da parte di sua madre ed è entrata nel mondo dello spettacolo dopo aver conseguito il diploma artistico e aver frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, oltre ad altre esperienze formative che le hanno spalancato il mondo del cinema e delle serie tv come quella al Corso di recitazione Jenny Tamburi. Il volto di Giulia di Fosca Innocenti 2 è sicuramente molto noto a tantissimi spettatori perché Desirée Noferini è stata protagonista di tantissime fiction. Dopo essersi fatta notare in televisione grazie alla partecipazione, nel 2005, a Miss Italia, dove l’attrice è riuscita ad arrivare tra le venti finaliste, Desirée Noferini ha infatti iniziato a macinare apparizioni televisive: da Don Matteo 6 all’Ispettore Coliandro. Nel frattempo arrivano anche le esperienze al cinema, in Un gioco da ragazze di Matteo Rovere e in 20 sigarette. Negli ultimi anni, Desirée Noferini è stata protagonista dell’episodio del Commissario Montalbano La giostra degli scambi, poi ha preso parte a Il paradiso delle signore, nel ruolo di Ada Manetti, e in Un posto al sole come Virginia, ex moglie di Riccardo. Poi è arrivato il turno di Fosca Innocenti, dove Desirée Noferini interpreta, come detto, Giulia De Falco, una giovanissima agente di polizia che lavora al fianco di Fosca, la quale apprezza moltissimo le qualità della giovane e apprezza anche il carattere ribelle e fuori dagli schemi del personaggio di Desirée Noferini.

Desirée Noferini fidanzato

Per ciò che riguarda la vita privata della protagonista di Fosca Innocenti, Desirée Noferini è fidanzata da ben cinque anni con Joseph Altamura, anche lui attore e protagonista di Un posto al sole nel ruolo di Stefano Crovi. Nato ad Andria e residente a Roma, il fidanzato di Desirée Noferini ha studiato a lungo recitazione, affermandosi poi con diverse esperienze a teatro e in televisione. Lo scorso ottobre, proprio in prossimità del quinto anniversario di fidanzamento, la coppia ha annunciato, su Instagram, l’imminente arrivo di un figlio, che dovrebbe, dunque, venire al mondo tra qualche mese. Prima del fidanzamento con Joseph Altamura, Giulia di Fosca Innocenti 2 è stata sposata con Roberto Pedicini, doppiatore molto famoso, che ha prestato la propria voce ad alcuni dei principali attori di Hollywood come Kevin Spacey, Jim Carrey, Woody Harrelson e Javier Bardem. Del precedente matrimonio di Desirée Noferini non si sa moltissimo: sappiamo che i due si sono separati, ma le cause non sono chiare visto che i due ex coniugi non ne hanno mai parlato apertamente. Oggi, comunque, l’attrice di Fosca Innocenti 2 ha 35 anni e si mostra molto felice con il suo nuovo fidanzato Joseph Altamura, con cui dopo cinque anni di fidanzamento sta per allargare la famiglia con l’arrivo del suo primo figlio.