Sergio Muniz moglie e figli: la vita privata dell’attore

I dettagli della vita privata di Sergio Muniz: dall’ex moglie e lo stretto legame con la figlia, fino alla nuova compagna e la nascita di suo figlio

Il cast di Fosca Innocenti 2 si arricchisce di una presenza d’eccezione: si tratta dell’attore spagnolo Sergio Muniz, volto di moltissime fiction come I Cesaroni 5 e Squadra Antimafia – Palermo oggi 3, nonché vincitore della seconda edizione dell’Isola dei famosi. Conosciamo benissimo, dunque, la carriera di Sergio Muniz, che in Fosca Innocenti 2 prende il ruolo di Josè Rodriguez, per cui andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata dell’attore basco. L’Italia è diventata, di fatto, la patria d’adozione di Sergio Muniz, che proprio nel nostro paese ha trovato la donna che ha poi condotto all’altare, ovvero la modella Beatrice Bernardin. Prima del matrimonio con l’attore basco, la modella italiana ha avuto una figlia, Giorgia, nata da una precedente relazione. Proprio poco dopo la nascita della piccola, Sergio Muniz e Beatrice Bernardin hanno cominciato a frequentarsi, sposandosi nel 2009. La loro storia d’amore è poi giunta al termine nel 2017, quando la coppia ha deciso di separarsi, non rendendo note le motivazioni della rottura. L’ex moglie di Sergio Muniz è una persona molto riservata, come d’altronde lo è lo stesso attore basco. Non si sa moltissimo di lei, soprattutto dopo la rottura con Muniz, come non si sa moltissimo di sua figlia Giorgia, che però, come sappiamo da qualche intervista rilasciata dal nuovo attore di Fosca Innocenti 2, ha un legame strettissimo con la figlia della sua ex moglie. Sergio Muniz ha infatti raccontato che crescere Giorgia sin da piccola gli ha completamente cambiato la vita e anche dopo la rottura con sua madre, i due mantengono un legame molto stretto.

Morena Firpo chi è la nuova compagna di Sergio Muniz

Dopo la rottura con Beatrice Bernardin avvenuta nel 2017, Sergio Muniz ha ritrovato l’amore con Morena Firpo, che oggi è la sua nuova compagna. La fidanzata dell’attore di Fosca Innocenti 2 è originaria di Genova, è nata nel 1984 e ha quindi 38 anni, 9 in meno rispetto al suo compagno Sergio Muniz, che nato il 24 settembre 1975 ha, quindi, 47 anni. Da giovane Morena si è laureata in lingue, viaggiando poi molto e scoprendo la passione per la disciplina che sarebbe diventata centrale nella sua vita: lo yoga. Pare che Morena e Sergio si siano conosciuti nel 2016: la donna è un’insegnante di yoga e proprio a un corso i due si sono incontrati, con Sergio che aveva accompagnato la figlia di sua moglie, Giorgia, a un open day di yoga, tenuto proprio da quella che sarebbe diventata la sua nuova compagna.. Così, dopo la rottura con l’ex moglie Beatrice Bernardin, Sergio Muniz ha cominciato a frequentare Morena Firpo e i due ormai fanno coppia fissa da tempo, vivendo insieme in Liguria. Nel gennaio 2021, Sergio Muniz e Morena Firpo hanno anche coronato il loro amore con la nascita di Yari, celebrando questo bellissimo momento con un emozionante post su Instagram, in cui per accogliere nel mondo suo figlio Yari, Sergio Muniz ha citato il premio Nobel per la letteratura José Saramago. Per il resto, Morena Firpo non fa parte del mondo dello spettacolo, ma nell’ambito dello yoga è molto affermata e ha un suo centro yoga, lo Sri Sundari Kutir, in cui insegna diverse tipologie di questa ricchissima e ampia disciplina. Sul profilo Instagram di Morena Firpo, possiamo vedere molti scatti e video dedicati alla sua attività.