The Voice Senior 2023 chi è la cantante di Lady Oscar eliminata

Nella prima puntata di The Voice Senior 2023 eliminata a sorpresa Clara Serina, è lei la voce della sigla di Lady Oscar

Quando il pubblico da casa ieri sera nella prima puntata di The Voice Senior 2023 ha visto che è stata eliminata la cantante della sigla di Lady Oscar non ha potuto credere ai propri occhi. Si tratta di Clara Serina nome completo Clara Maria Teresa Serina. La Cristina D’Avena brasiliana è infatti molto nota nell’ambiente della musica e lo sbeffeggiarla da parte dei giudici non è piaciuto al mondo social. La voce della sigla di Lady Oscar è di origini brasiliane, è nata a Itapetininga il 22 dicembre del 1949 e ha quindi 72 anni sotto il segno dello Scorpione. Fin dalla sua infanzia sente forte in sé il richiamo della musica infatti seppur nata nel paese sudamericano i suoi genitori erano italiani, nel dettaglio di Cremona e hanno trasmesso ai loro due figli la passione per il canto, Clara ha infatti una sorella Guiomar Serena. Appena ventenne la cantante eliminata da The Voice Senior 2023 torna in Italia iniziando a frequentare a Milano l’università prima di Medicina e poi di Psicologia laureandosi come psicologa e psicoterapeuta.

Clara Serina non abbandona mai la sua passione per il canto e negli anni Ottanta diventa insieme a sua sorella voce del gruppo I Cavalieri del Re. Con loro incide due cult delle sigle dei cartoni animati dell’epoca: Lady Oscar e L’Uomo Tigre. Intanto nella vita privata della cantante ci sono un marito e un figlio, è Riccardo Zara il marito di Clara Serina, un nome che sicuramente gli appassionati della musica conoscono: è proprio lui il fondatore de I Cavalieri del Re e voce maschile della sigla de L’Uomo Tigre. Dal loro amore nasce un figlio Jonathan. Il gruppo si scioglie a metà anni Ottanta e la cantante accantona la sua carriera per insegnare come psicoterapeuta al Centro Credes di Milano. Sembrava ormai solo un vago ricordo per Clara Serina essere la voce di Lady Oscar ma nel 2000 grazie al movimento social torna protagonista a La Notte delle Sigle, un evento dedicato ai cartoni animati cult. Da quel momento ha continuato a cantare in giro per l’Italia e in particolare al Lucca Comics, inoltre Clara Serina ha partecipato a I Migliori Anni e a una puntata de I Soliti Ignoti. Non solo animazione, ma anche la musica pop nella carriera dell’artista con il singolo Mi ami anche tu e Alza gli occhi e vai con Cristina D’Avena. Lo scorso luglio è uscito anche un album con la raccolta dei suoi più grandi successi.

The Voice Senior 2023 prima puntata: l’eliminazione di Clara Serina

Clamorosamente Clara Serina è stata eliminata dalla prima puntata di The Voice Senior 2023 o meglio non è stata selezionata dai giudici che essendo di spalle non sapevano che era la cantante della sigla di Lady Oscar. Ricostruiamo quanto accaduto nella prima puntata del programma condotto da Antonella Clerici. La padrona di casa come di consueto l’ha presentata in una clip in cui la Serina ha raccontato il suo passato, ha ripercorso le sue origini brasiliane, la nostalgia per il suo Paese e la scelta forte di andare via per tornare in quell’Italia che i suoi genitori avevano deciso di abbandonare. La cantante ha parlato della sua vita privata e della sua passione per il canto che l’ha tenuta in vita nei momenti più difficili e l’ha accompagnata nei momenti più felici della sua esistenza. Vestita con un look davvero di tendenza, treccine azzurre nei lunghi capelli e pantaloni di paillettes, la 72enne è salita sul palco dello show del venerdì di Raiuno non immaginando quello che sarebbe accaduto dopo.

Ieri sera nella prima puntata di The Voice Senior 2023 Clara Serina ha selezionato una canzone brasiliana e durante l’intero brano nessuno dei giudici che era di spalle ha deciso di girarsi. Loredana Bertè ha detto che era stonata, Clementino ironizzando voleva che Gigi D’Alessio si girasse così da prendere una concorrente debole, i Ricchi e Poveri sembravano divertiti ma comunque non si sono girati mentre Gigi D’Alessio le ha detto chiaramente con garbo che era fuori tempo e nella musica andare a tempo è tutto. Così Antonella Clerici ha svelato ai giudici facendola cantare chi è Clara Serina: è stata eliminata ieri sera a The Voice Senior 2023 la cantante della sigla di Lady Oscar. Quando i giudici hanno capito, si sono meravigliati e in particolare Loredana Bertè le ha fatto i complimenti perché ha detto che questa canzone la canta benissimo.