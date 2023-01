Virginia Stablum origini da Uomini e Donne a Miss Universo 2023

Virginia Stablum è la candidata italiana di Miss Universo 2023 ripercorriamo le origini dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che arrivò alla scelta di Niccolò Brigante

Virginia Stablum, 24 anni, è Miss Universo Italia e nota per essere un’influencer con 380 mila followers su Instagram e soprattutto un ex volto di Uomini e Donne. Virginia è al 100% italiana ma le sue origini sono anche africane e tedesche. Virginia Stablum nasce a Trento dove vive insieme ai suoi genitori, la nonna paterna è tedesca, mentre quella paterna è africana. Sua madre, Antonella Borlotti, è un account manager. Virginia fin dall’infanzia è appassionata di moda e prodotti di bellezza, ma anche di lingue straniere infatti parla italiano, spagnolo, inglese e tedesco. Spicca nello studio diplomandosi al liceo linguistico di Trento per poi iscriversi a Scienze della Comunicazione presso l’Università di Verona, dopo la laurea si specializza in marketing digitale. La Stablum si trasferisce a Milano iniziando così il suo percorso come modella e lavora con marchi importanti. Al mondo del gossip è nota la storia d’amore tra Virginia Stablum e Ignazio Moser, si sono conosciuti grazie ad amici comuni e si sono fidanzati nel 2016 e si sono lasciati un anno dopo. Non è mai stato ufficializzato il motivo della loro rottura, all’epoca quando Ignazio Moser partecipò al Grande Fratello Vip avvicinandosi all’attuale fidanzata Cecilia Rodriguez, l’ex scelta di Uomini e Donne disse di non provare alcun rancore nei suoi confronti augurandogli il meglio ma sempre senza rivelare perché si sono lasciati divagando in un’intervista con “su questo preferisco non esprimermi”. Il fidanzato attuale di Virginia Stablum è Vittorio Scala a sua volta ex fidanzato di Taylor Mega. L’uomo è un imprenditore e noto pr della nightlife di Lugano, i due hanno ufficializzato a maggio la loro relazione su Instagram, non sappiamo però se si sono lasciati prima della partecipazione della modella a Miss Universo 2023. Al concorso di bellezza più importante al mondo, Virginia Stablum ha deciso di vestire Roberto Cavalli e ogni abito rappresenterà la donna in ogni sua declinazione.

Virginia Stablum a Uomini e Donne

Virginia Stablum partecipa alla stagione 2017 2018 di Uomini e Donne quando sul trono c’era Niccolò Brigante. Da subito notata per la sua bellezza, il percorso iniziò con diversi problemi prima perché il tronista riteneva che la sua corteggiatrice non fosse particolarmente interessata a lui ma più alle telecamere per la sua carriera da modella, la trovava fredda, distaccata. Poi nonostante continuasse a portarla sempre in esterna per attrazione fisica, continuava a pensare che non avesse un carattere forte. La rivale di Virginia all’epoca era Marta Pasqualato, toscana e studentessa di medicina, aveva una particolare complicità con il tronista che trascinò il suo percorso fino alla pausa estiva. Virginia Stablum fu a Uomini e Donne la scelta di Niccolò Brigante ma questa decisione del tronista e il sì della ragazza non convinsero subito il pubblico, infatti dopo pochi mesi e una difesa social alla coppia da parte di Niccolò, i due si sono lasciati. Maria De Filippi spiegò che fino all’ultimo momento Brigante era indeciso su chi scegliere tra Marta e Virginia e infatti fu lo stesso ex tronista a rivelare che dopo la rottura con la Stablum iniziò a sentirsi con la Pasqualato dando certezza al pubblico che quella scelta fu più di testa e meno di cuore. Alla fine per Niccolò non andò bene nemmeno con Marta.