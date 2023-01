Amici 22 cosa è successo a Capodanno: indizi social oltre noce moscata

Ad Amici 22 è esploso il caos riguardo a gravi comportamenti degli alunni nella notte di Capodanno: le rivelazioni social su cosa è successo

La curiosità è alle stelle per la puntata del daytime di Amici 22 di domenica 15 gennaio, in cui, come era già emerso dalle anticipazioni fornite dall’autorevole fonte Amici News, è venuto alla luce che alcuni alunni della squadra si sono macchiati di un gravissimo comportamento nella notte di Capodanno, pagandone a caro prezzo le conseguenze. La produzione con senso di responsabilità per il peso di ciò che è stato fatto da alcuni ragazzi ha deciso di non rivelare cosa è accaduto durante i festeggiamenti del 31 dicembre. Il gesto che hanno compiuto i ragazzi di Amici 22 e che ha fatto letteralmente perdere le staffe a Maria De Filippi sarebbe quello, secondo le rivelazioni che spuntano dai social, di aver sniffato della noce moscata, gesto che poi ha causato malessere ai ragazzi. Era anche apparso il testo della canzone Panamera di NDG che parlava di drogarsi con la noce moscata, ma si tratta di un fake creato ad arte per scherzare l’accaduto. Partiamo con lo specificare che i ragazzi di Amici colpevoli del Capodanno gate sono Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Valeria e Wax. Le conseguenze sono state diverse in base alle scelte dei prof, è stato eliminato in via diretta solo Tommy Dali su decisione di Rudy Zerbi, NDG è andato in sfida diretta che ha vinto rimanendo nella scuola. Valeria, in arte Guera, da pochi giorni approdata nel talent, è invece stata eliminata perdendo la sfida con il rientrante Cricca e infine i due ballerini Maddalena e Samu attendono gli sfidanti da battere. La noce moscata non è però l’unica ipotesi che aleggia intorno a cosa è successo a Capodanno nella casetta di Amici 22 e sui social si è creata una vera e propria caccia agli indizi che potrebbero spiegare l’accaduto. Il primo che ha dell’incredibile riguarda proprio Cricca che in una storia Instagram dopo l’eliminazione della scorsa domenica dal talent ha scritto “non finisce qui”. Su Twitter un’ala dei fandom dei ragazzi ha ritenuto che questa didascalia potesse essere un indizio sulla possibilità che Cricca abbia raccontato alla produzione nel dettaglio quanto accaduto la notte di San Silvestro. La seconda ipotesi sul Capodanno gate riguarda alcuni video postati sui social dagli stessi ragazzi in casetta che mostrano Wax bere da una bottiglia, quindi l’altra ipotesi è che avrebbero potuto esagerare con gli alcolici. C’è un’altra scuola di pensiero riguardo a cosa è successo a Capodanno e che il capobanda del gesto grave sia stato Wax, come conseguenza è andato semplicemente in sfida diretta vincendola, che avrebbe contattato una persona esterna facendola venire in casetta. L’ultima ipotesi riguarderebbe un buco nel soffitto fatto dai ragazzi durante a notte di Capodanno.

Amici 22 Capodanno gate i provvedimenti

Come detto, dunque, i concorrenti di Amici che si sono macchiati di questo fatto grave a Capodanno sono stati isolati e poi, nel corso della puntata, messi in sfida per guadagnarsi la loro permanenza nella casa. Grazie alle anticipazioni di Amici News, possiamo fornirvi degli SPOILER di ciò che succederà. Naturalmente, se non volete scoprire gli esiti delle gare dei ragazzi punti non andate avanti nella lettura. In caso contrario, ora verrà svelato il destino degli alunni finiti sul banco degli imputati. Sono due gli alunni che si sono trovati a dover abbandonare definitivamente la scuola di Amici 22. Tommy Dali è stato eliminato da Rudy Zerbi direttamente, senza nemmeno la possibilità di fare la sfida, visti i precedenti che lo hanno visto già vittima di provvedimenti disciplinari. L’altra alunna eliminata è Valeria, che è stata mandata in sfida da Lorella Cuccarini e ha perso la sfida col rientrante Cricca, che dopo essere stato eliminato settimana scorsa si è guadagnato il rientro nella scuola. Sono andati invece in sfida Maddalena, Wax e NDG. Maddalena ha dovuto ballare contro Martina, Wax con E penso a te è stato giudicato da Federica Camba contro Vandax, che ha portato Lucciole di Blanco. Infine NDG ha cantato Io e la mia signorina durante la sua sfida. Sospeso il destino di Samu, che si è sfidato con un ballerino di hip hop ma Francesca Bernabini, chiamata a giudicare, non ha voluto esprimersi, congelando la sfida e rinviandola alla prossima settimana.