Non si placa il caos di Capodanno ad Amici 22: Cricca dopo la sfida a Guera le lancia una frecciatina e la reazione di Maria De Filippi diventa virale

Il Capodanno gate continua a far parlare molto ad Amici e si arricchisce anche di commenti collaterali e di nuove reazioni da parte del mondo social. Il daytime di domenica 15 gennaio era attesissimo dopo tutte le anticipazioni che sono circolate e tra i tanti temi ha visto andare in scena la sfida tra Cricca, rientrante dopo l’eliminazione della scorsa settimana, e Guera, una delle colpevoli di Capodanno, finita in sfida a causa del provvedimento disciplinare preso contro lei e gli altri responsabili del caos di Capodanno. A far letteralmente impazzire il web è stata però una frase che Cricca ha rivolto a Guera dopo la sfida, la quale ha suscitato un’incredibile reazione di Maria divenuta immediatamente virale. Il cantante di Riccione, rientrando in studio, ha esordendo chiedendo agli altri alunni cosa avessero combinato, riferito chiaramente al provvedimento disciplinare che ha portato alle sfide. Poi, per rientrare Cricca ha dovuto sfidare Valeria Guera, portandosi a casa la vittoria e ottenendo un risultato storico, visto che il ripescaggio non era mai avvenuto ad Amici. Ad attirare l’attenzione del web è però la frase che, dopo la sfida, Cricca ha rivolto a Guera e indirettamente agli altri alunni responsabili del Capodanno gate: “Penso che ti serva da lezione”. Una frecciata che ha fatto parecchio rumore e che ha suscitato anche la reazione stupita di Maria De Filippi, che sicuramente non si attendeva da un altro alunno, tra l’altro appena rientrante, un commento del genere. A metà tra la sorpresa e la perplessità, la faccia di Maria ha immediatamente iniziato a fare il giro del web, diventando subito virale. La fotografia, probabilmente, della faccia che hanno fatto moltissimi spettatori al sentire le parole di Cricca.

Il rientro di Cricca e le polemiche social

In questo momento, Cricca è il vero e proprio protagonista dei social, perché tutti i fan di Amici su Twitter stanno parlando di lui. Oltre alla frase rivolta a Guera, che ha suscitato la reazione virale di Maria, i fan stanno sottolineando proprio il suo rientro ad Amici, un caso storico nel programma. Non era mai successo che un alunno eliminato venisse ripescato nella storia del talent show e questo strappo alla regola ha suscitato parecchie polemiche. Molti fan, soprattutto i più puristi delle regole, hanno trovato ingiusto il ripescaggio di Cricca, anche a fronte di un caso eccezionale come quello di Capodanno, che di fatto è ciò che, come ha confermato la produzione, ha innescato la decisione di permettere a Cricca, appena eliminato, di competere per rientrare nella scuola. Nonostante, dunque, la specifica che si tratta di un caso eccezionale, che non si ripeterà più e che prima è stato accettato da tutti i concorrenti, molti fan non hanno digerito proprio questa decisione e le parole di Cricca, volte a fare la morale a Guera, sicuramente non hanno aiutato in tal senso. In vista dell’imminente arrivo del serale, Amici si sta letteralmente scaldando e nelle prossime settimane promette davvero scintille.