C’è Posta per Te Adele e Giovanni dopo la puntata: la rivelazione social

C’è Posta per Te seconda puntata: dopo la registrazione sui social Adele e Giovanni svelano cosa è successo dopo tra mamma e figlio

Ha lasciato tutti a bocca aperta ieri sera nella seconda puntata di C’è Posta per Te la storia di Adele e suo figlio Giovanni di Napoli e cosa è successo dopo ha dell’incredibile. A contattare la redazione di C’è Posta per Te è stata una mamma che voleva riabbracciare il suo giovane figlio dopo che non lo vedeva né sentiva da tre anni. Adele conosce il padre dei suoi due figli Giovanni e Roberta quando aveva 18 anni e dopo due anni rimane incinta e molto innamorati decidono di sposarsi. Dopo il matrimonio vanno in viaggio di nozze in crociera e già lì Adele si accorge del cambiamento dell’uomo: suo marito si dimostra maschilista e poco affettuoso nonostante lei soffra questo mutamento del suo compagno decide comunque di restare insieme a lui e arriva anche la loro figlia. Adele ha sempre lavorato facendo l’estetista e decide di voler fare un corso di trucco professionale, il marito si dimostra contrario perché ritiene quell’ambiente non adatto a sua moglie ma lei decide lo stesso di frequentare l’accademia di make-up. Subito dopo questa scelta l’uomo le invia la lettera di separazione e si lasciano. Dopo qualche tempo il figlio Giovanni le dice che sarebbe andato a prenderlo a scuola il suo papà e da quel giorno si trasferisce definitivamente a casa sua. All’epoca bambino dice alla mamma che l’avrebbe vista e frequentata solo se fosse tornata con il suo papà ma lei si rifiuta.

Da quel momento sono vani i tentativi di Adele di riconciliarsi con suo figlio Giovanni che nel frattempo diventa maggiorenne. Il ragazzo nello studio di C’è Posta per Te si dimostra agli occhi di Maria De Filippi fintamente spavaldo, gela il sangue di sua mamma Adele dicendo che non è degna di essere sua mamma perché per tre anni non l’ha pensato né ha tentato concretamente di riappacificarsi. Inoltre Giovanni dice di non volerla bene perché ha sentito che la donna è la prima a non provare affetto per lui. Giovanni durante la puntata di ieri sera di C’è Posta per Te apprende che sua madre ha cercato sia sua nonna che l’attuale compagna di suo padre per far sì che intercedessero per lei e scopre anche che è stata spesso a scuola a parlare con i genitori e i suoi amici per cercare di riabbracciarlo. Ci prova anche Maria De Filippi ma nulla da fare. Giovanni chiude la busta in faccia a sua madre Adele.

C’è Posta per Te Adele e Giovanni sui social

Dopo la puntata di ieri sera di C’è Posta per Te quello che è successo dopo tra Adele e Giovanni ha riempito il cuore di gioia di molti telespettatori. D’altronde Maria De Filippi lo aveva detto alla mamma disperata per la busta chiusa che se avesse insistito sarebbe riuscita nel suo intento perché ha visto un ragazzo ferito ma molto sensibile, cinico solo in apparenza. E così è stato. Dopo la puntata Adele ha continuano strenuamente a cercare Giovanni e così dopo qualche tempo dalla registrazione mamma e figlio si sono riabbracciati. Sui social ufficiale del programma Giovanni ha dichiarato che ha finalmente trovato il coraggio di perdonare sua madre trovando dentro di sé la forza di avvicinarsi nuovamente alla donna. Adele si è detta rinata perché finalmente ha potuto stringere a sé il suo piccolo grande uomo e ricominciare insieme una nuova vita ricca di felicità e serenità. Al contrario di altre storie, su Twitter è esplosa la gioia per quello che è successo dopo la puntata di ieri sera di C’è Posta per Te tra Adele e Giovanni. Sono rimasti entusiasti del fatto che ha perdonato la sua mamma perché altrimenti se ne sarebbe pentito e sperano che lui abbia capito la sofferenza che c’è dietro la donna.