C’è Posta per Te Annalisa e Nicola: Maria svela cosa è successo dopo

C’è Posta per Te cosa è successo dopo la puntata tra Annalisa e Nicola: sono tornati insieme

Ieri sera nella seconda puntata di C’è Posta Per Te del 14 gennaio è diventata virale sui social la storia di Annalisa e Nicola a tal punto che in molti si sono chiesti cosa è successo dopo e se gli ex sono tornati insieme. A svelare il lieto fine o la rottura definitiva tra Nicola e sua moglie è stato lo stesso account ufficiale del programma di Maria De Filippi che ha postato un resoconto del dopo registrazione dei due siciliani. È stato Nicola a chiamare la redazione del people show di Maria De Filippi con l’intento di conquistare sua moglie Annalisa tradita due volte. I due sono originari di Adrano in provincia di Catania e hanno svelato ieri sera nella seconda puntata di C’è Posta per Te che si sono innamorati giovanissimi quando lei tornava nel suo paese d’origine per le vacanze estive. Da ragazzina infatti viveva in Germania e sono stati costretti a scappare per coronare il loro sogno d’amore. Si sposano nel 2010 e hanno due figli ma il matrimonio va in crisi nel 2018 quando la madre di lei va a vivere a casa con loro decidendo di restare in Sicilia e di non tornare in Germania dopo la morte del marito.

Avevano affrontato uniti la malattia del padre di lei con Nicola che era stato vicino a suo suocero come un figlio, la presenza però della madre di sua moglie in casa ha portato con sé uno strascico di litigi che lo ha portato a tradire Annalisa con una ragazza con cui si sentiva in chat. Non è un motivo per giustificarsi ma per spiegare alla sua donna il perché di questo vile comportamento. Lei lo perdona ma i litigi continuano, l’intimità non è più come quella di una volta e Nicola tradisce di nuovo Annalisa, questa volta andando via di casa con quella che era l’amante e che diventa la sua nuova fidanzata. Dopo tre settimane comprende di amare ancora sua moglie, lascia la ragazza e tenta un primo approccio tramite suo figlio e poi in prima persona cerca di riconquistarla, invano. Ieri sera nella seconda puntata di C’è Posta per Te Annalisa fa delle precisazioni, spiega come ha scoperto che il marito la tradiva attraverso un registratore e si è resa conto che l’amante lavorava nel bar che l’uomo frequentava. Poi ha detto che se al primo tradimento l’ha presa malissimo e stava male, il secondo lo ha sentito come una liberazione perché Nicola era diventato troppo geloso e si sentiva oppressa. Annalisa in maniera perentoria ha chiuso la busta dicendo di non amare più suo marito e lasciandolo con le fedi nuove che aveva comprato per tornare con sua moglie.

C’è Posta per Te il gesto di Annalisa

Dopo la seconda puntata di ieri sera di C’è Posta per Te, sugli account social del programma di Maria De Filippi è stato ufficializzato cosa è successo dopo: Annalisa e Nicola sono tornati insieme. Subito dopo la registrazione l’uomo non si è dato per vinto nonostante la moglie abbia chiuso la busta e ha continuato a corteggiarla giorno per giorno per farla ricredere. È arrivato così il gesto di Annalisa che a poco a poco si è sciolta riavvicinandosi a suo marito perché si è resa conto che era davvero cambiato e aveva capito dall’errore che aveva commesso di dover cambiare come marito e tornare l’uomo che aveva sposato prima del doppio tradimento. Nicola si è visibilmente pentito, secondo Annalisa che sta cercando così insieme a suo marito di sistemare il loro matrimonio ripartendo da quelli che erano i piccoli errori quotidiani da non commettere più. Nessuno ci avrebbe mai scommesso che dopo la puntata di ieri sera di C’è Posta per Te Nicola e Annalisa sarebbero tornati insieme. Quello che è successo dopo la registrazione ha ovviamente scosso il mondo dei social, su Twitter molte telespettatrici hanno espresso il loro dissenso sulla scelta di Annalisa di perdonare Nicola.