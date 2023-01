Mario Sgueglia chi è Angelo in Lolita Lobosco 2

Chi è Mario Sgueglia: fidanzata, figli e curiosità sui suoi cani. È Angelo Spatafora ne Le indagini di Lolita Lobosco 2: il primo grande amore di Luisa Ranieri

Angelo Spatafora in Le indagini di Lolita Lobosco 2 è un nuovo personaggio destinato a creare attriti nella coppia composta dalla protagonista, Luisa Ranieri, e Danilo Martini, interpretato da Filippo Scicchitano. Mario Sgueglia è l’attore che interpreta Angelo, il primo amore di Lolita Lobosco, quello che nessuna donna può davvero dimenticare. Una situazione particolare, che mette Danilo a disagio, considerando come Spatafora si dimostri alquanto interessato alla protagonista. Fa il suo ingresso nel secondo episodio, dal titolo Lo scammaro avvelenato, con Lolita Lobosco e Angelo che tornano di colpo più giovani, andando indietro nel tempo di ben 20 anni. Da quella cotta, però, ne sono avvenute di cose e la vita del personaggio di Luisa Ranieri è del tutto diversa. Non solo, però, dal momento che Angelo Spatafora deve farsi perdonare e riconquistare la sua fiducia, cosa che sembra decisamente intenzionato a fare, mettendo dei dubbi nella mente della donna, impegnata con Danilo. Nel corso della seconda stagione il personaggio di Mario Sgueglia si dimostra sensibile e maturo, ben diverso dal ragazzo che Lolita Lobosco ricordava, e con lui torna giovane e spensierata.

Mario Sgueglia moglie e figli

In Le indagini di Lolita Lobosco 2 Angelo Spatafora come detto è interpretato da Mario Sgueglia. L’attore ha 43 anni ed è nato a Roma il 18 aprile 1979, è un interprete cinematografico e televisivo, ben noto in ambito fiction. Ha fatto il suo esordio al cinema nel 2004 con Arance & martello, di Diego Bianghi, per poi mancare sul grande schermo per 10 anni, fino a Viva la sposa di Ascanio Celestini. Nel 2019 Mario Sgueglia ha preso parte al cast de Il campione, recitando nel 2021 in ben quattro film, tra cui Appunto di un venditore di donne e Naufragi. Il grande successo di Angelo in Le Indagini di Lobosco 2 è però arrivato con la fiction Rai e Mediaset, a partire da Distretto di Polizia 7, proseguendo con un episodio di Don Matteo 6 e poi la svolta con Non uccidere. Presente in 7 episodi di Suburra nel ruolo di Querino, ha recitato anche in Amore pensaci tu e Rosy Abate dove ha interpretato Luca Bonaccorso. Tra gli ultimi lavori di Mario Sgueglia anche La Sposa dove ha impersonato il personaggio di Antonio Lo Bianco, primo amore della protagonista. L’attore è conosciuto anche tra i più giovani grazie al suo ruolo in Summertime, serie di Netflix, dove ha vestito i panni di Maurizio Alba, ex marito di Laura e padre di Alessandro.

La carriera di Angelo in Lolita Lobosco 2 non ha avuto inizio fin da giovanissimo, considerando come lui avesse ben altre intenzioni, almeno inizialmente. Mario Sgueglia è laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma, completando il percorso di studi proprio nel 2004, anno in cui esordisce al cinema. Durante gli studi aveva scoperto questa passione per la recitazione, che lo ha spinto poi a formarsi a teatro, individuando un percorso di vita totalmente diverso da quello che si sarebbe aspettato. Nonostante sia un volto noto, della sua vita privata non sappiamo molto: di Mario Sgueglia fidanzata e figli sono avvolti nel mistero, dal momento che lui tiene particolarmente alla propria privacy. Non sappiamo se sia single o sposato ma, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato un dettaglio della sua vita quotidiana, legato alla sua grande passione per gli animali. Mario Sgueglia ha due cani, pastori tedeschi, dai nomi decisamente particolari: Scipione e Clementina. Se la seconda si chiama così per il pelo arancione, che ricorda il frutto, il primo prende il nome dal film di Luigi Magni, Scipione l’Africano.