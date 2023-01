Davide Donadei chi è: dal Gf Vip allo scandalo a Uomini e Donne

Chi è Davide Donadei, concorrente del Gf Vip: da tronista a Uomini e Donne ai tradimenti, perché ha lasciato Chiara Rabbi

Davide Donadei, 27 anni, concorrente del Grande Fratello VIP, è nato a Parabita il 31 marzo 1995. Un personaggio televisivo la cui carriera non ha avuto inizio con il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini. L’ex tronista di origini pugliesi da giovane ha fatto i conti con numerosi pregiudizi, legati al passato della sua famiglia. Il padre di Davide Donadei ha avuto problemi con la giustizia, e per questo gli sono accadute cose spiacevoli, come il fatto d’essersi scontrato con i genitori delle ragazze che frequentava: “Il mio cognome è un campanello d’allarme dalle mie parti”. Ha quindi lavorato duramente fin da giovanissimo, iniziando a fare il cameriere all’età di 13 anni, dimostrando la propria integrità.

Nonostante i problemi del padre, Davide Donadei ha un ottimo rapporto con la famiglia, particolarmente affezionato al fratello e alla madre. Il concorrente del Gf Vip ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nell’anno della pandemia di Covid-19, il 2020, prendendo parte come tronista a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Si è messo in mostra fin da subito, facendosi apprezzare dal pubblico, per poi trovare lavoro anche come modello, grazie al fisico invidiabile che allena in palestra e giocando a calcio, sport del suo cuore. Pur essendo diventato un personaggio famoso, tanto da entrare nella Casa più spiata d’Italia, è rimasto con i piedi per terra, come dimostra il fatto d’aver aperto un ristorante nel suo paese d’origine con l’ex scelta ed ex fidanzata Chiara Rabbi, chiamato Heffort.

Davide Donadei a Uomini e Donne

Davide Donadei e Chiara Rabbi sono usciti insieme da Uomini e Donne, dove lui ha conosciuto svariate ragazze, da Camilla Pucciarelli a Selene Querulo, fino a Beatrice Buoncuore, ma la scelta del tronista pugliese è ricaduta su Chiara, con la quale è stato insieme per un anno e mezzo. A comunicare la rottura è stato Davide, che si è assunto la responsabilità della fine della storia, sottolineando come non vi fossero più i forti sentimenti di prima, per poi accusare lei d’eccessiva gelosia. Questa non era però del tutto eccessiva, anzi, considerando come una sera Davide Donadei e Roberta Di Padua si siano baciati. L’ex tronista era uscito a Napoli con la dama del Trono Over e tra loro è scattato qualcosa, con il concorrente del Gf Vip che ha poi spiegato come al tempo già non fosse più innamorato.

Questo non sarebbe stato però l’unico episodio, dato quanto svelato sui social da Arianna Gianfelici, ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Ci sarebbe stato del tenero anche con lei e i rapporti non paiono essere rimasti amichevoli, tutt’altro: “Con me i problemi d’età non se li è fatti. Va Davidino, continua a fare queste figure”. Dopo tante polemiche, Davide Donadei prova a rifarsi un’immagine al Gf Vip, ma non è da escludere che il suo passato possa tornare a bussare proprio durante la sua esperienza nella Casa. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riferito di un tradimento da parte di Davide nei confronti di Chiara da sempre smentito dall’ex Tronista di Uomini e Donne. Lo stesso gieffino ha confermato ad Alfonso Signorini di aver commesso un tradimento ma quando aveva 18 anni e da quel momento ha sempre rigato diritto.