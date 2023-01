Gina Lollobrigida chi era: causa morte dell’attrice di Pane e Amore

Morta Gina Lollobrigida, 95 anni: le condizioni della diva, rivale di Sophia Loren, dopo il ricovero in ospedale a fine 2022: causa morte della Bersagliera

È Morta Gina Lollobrigida a 95 anni e le cause della morte stanno sconvolgendo l’intero mondo dello spettacolo. Attrice senza tempo, è stata protagonista di film di registi del calibro di Vittorio De Sica e Mario Monicelli, tra gli altri, guardando all’Italia. Negli Stati Uniti era amatissima, apprezzata al fianco di divi come Tony Curtis, Anthony Quinn, Sean Connery, Humphrey Bogart e non solo. Nata a Subiaco, in Lazio, il 4 luglio 1927, con il nome di Luigia Lollobrigida, era appena 20ene quando viene notata durante un concorso di bellezza, che le apre le porte di Miss Italia, il cui titolo sfiora appena. In carriera ha accumulato numerosi premi, dal Golden Globe al David di Donatello (ben sei in bacheca), dai due Nastri d’Argento all’Orso d’argento al Festival di Berlino. Indimenticabili film come Le infedeli, Pane, amore e fantasia, Pane, amore e gelosia, Le bambole, Torna a settembre, Buonasera, signora Campbell, Falcon Crest, Venere Imperiale e ancora. Un mito, una diva, elogiata per la sua avvenenza e per l’immane talento, che ha in minima parte mostrato anche in televisione, come nella miniserie Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini.

Una vita ricca di successi ma non priva di traumi, quella di Gina Lollobrigida, 95 anni, morta il 16 gennaio 2023. Per quanto riguarda la vita privata, nel 1949, giovanissima, ha sposato Milko Skofic, medico sloveno, al fianco del quale è rimasta per ben 20 anni, dando alla luce il figlio Andrea. Giunta a 91 anni, ha però ammesso che quel matrimonio era avvenuto per riuscire a superare il profondo trauma subito. Gina Lollobrigida è stata stuprata a 18 anni da un calciatore. Il suo cuore è tornato a battere grazie a Javier Rigau, imprenditore spagnolo 45enne, pronta a sposare nel 2006, quando lei ne aveva ben 79 di anni. Una relazione tenuta a lungo nascosta, pur proseguendo dagli anni ’70, ovvero quando l’uomo aveva appena 15 anni. Una triste storia, però, dal momento che l’attrice ha in seguito svelato d’essere stata sposata con l’inganno da Rigau. L’imprenditore è stato poi portato in tribunale e questa assurda storia si è conclusa con l’annullamento dalla Sacra Rota.

Gina Lollobrigida causa morte

Nata il 4 luglio 1927, Gina Lollobrigida, 95 anni, è morta il 16 gennaio 2023. Le sue condizioni di salute avevano fatto più volte preoccupare i famigliari e i fan di tutto il mondo. Tempo fa era stata diffusa una notizia bufala sul suo decesso, ma stavolta è purtroppo tutto drammaticamente vero. A settembre 2022 era stata dimessa da una clinica, nella quale era stata ricoverata in seguito a una caduta avvenuta in casa. Questo episodio le aveva provocato la frattura del femore, che aveva richiesto un intervento chirurgico. Quattro anni fa un altro incidente domestico l’aveva spedita in ospedale, ma poi dimessa dopo un paio di giorni e tornata nella sua villa sull’Appia Antica. Non si conoscono le cause della morte di Gina Lollobrigida, rivale di Sophia Loren per alcuni, diva italiana amatissima, che sarà di certo commemorata come merita agli Oscar 2023 in programma. Per il momento la sua famiglia chiede il rispetto della loro privacy. Giungerà di certo un comunicato ufficiale che svelerà ulteriori dettagli sulla morte della Bersagliera, ma non nell’immediato.