Oriana Marzoli ex fidanzato chi è Ivan Gonzalez dove lo hai già visto

Chi è Ivan Gonzalez ex fidanzato della gieffina Oriana Marzoli: la storia con la venezuelana e la sua carriera con esperienze anche in Italia

Con la partecipazione di Oriana Marzoli al GF Vip 7 abbiamo fatto la conoscenza anche di Ivan Gonzalez, famoso ex fidanzato della venezuelana, la cui eco si respira anche nella casa, visto che Oriana ha più volte parlato di come, dopo questa relazione, avesse bisogno di un po’ di leggerezza nella sua vita, tanto il via al flirt con Antonino e a tutta la situazione con Onestini e Daniele. Ivan Gonzalez è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo spagnolo, ma è anche conosciuto in Italia grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Nato a Jerez de la Frontera il 17 gennaio del 1992, Ivan Gonzalez ha 30 anni, ne compirà 31 il 17 gennaio 2023, e si è fatto strada nel mondo dello spettacolo dopo aver abbandonato il sogno di giocare a calcio, coltivato da bambino. L’esordio sul piccolo schermo per l’ex fidanzato di Oriana Marzoli risale al 2013, quando Ivan Gonzalez si è presentato a Mujeres y Homber, la versione spagnola di Uomini e Donne, come corteggiatore della tronista Tanira Domingo. La prima volta nel programma, però, non diede a Ivan la popolarità con cui è divenuto famoso, ma la fama arriva più avanti, quando l’ex di Oriana ha corteggiato un’altra tronista di nome Ruth Basauri, ma l’indecisione della donna ha portato troppo per le lunghe la frequentazione, che si è interrotta e ha portato Ivan Gonzalez a sedere sul trono. Da questo momento, per Ivan, è arrivata la popolarità, soprattutto a causa del rapporto con Ruth, che prima ha abbandonato il trono perché non riusciva a dimenticare Ivan.

Dopo l’avventura a Mujeres y Hombre, che si è chiusa con l’allontanamento di Ivan Gonzalez, l’ex tronista ha preso parte, nel 2017, a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei famosi. Quest’esperienza è stata molto importante per Ivan Gonzalez, che si è piazzato quarto e si è fatto apprezzare dai fan mostrando alcuni lati nascosti del suo carattere e del suo passato, come il difficile rapporto col padre. Dopo l’avventura a Supervivientes, Ivan Gonzalez si è fatto conoscere anche in Italia, prima come tentatore di Temptation Siland Vip, poi come tronista di Uomini e Donne e con la partecipazione al Gf Vip 4 nel 2020. In quello stesso anno, Ivan Gonzalez ha partecipato al reality spagnolo La casa Fuerte proprio insieme a Oriana Marzoli, con cui il modello è stato fidanzato, ma la storia tra di loro è finita. Oggi, Ivan Gonzalez è un famoso modello e influencer, con un grande seguito su Instagram e rimane un personaggio molto noto dello show business, sia in Italia che in Spagna.

Ivan Gonzalez a Uomini e Donne

Come detto, Ivan Gonzalez si è affermato in Italia grazie alla partecipazione a Uomini e Donne. Il modello spagnolo ha partecipato al reality show nella stagione 2018/2019, dando seguito alle diverse esperienze che ha avuto nella versione iberica del programma, terminate però in modo non soddisfacente. Il percorso di Ivan Gonzalez a Uomini e Donne è stato ricco di corteggiatrici e alla fine ad andare avanti sono state Sonia Pattarino e Natalia Paragoni. Lo spagnolo, dunque, si è trovato a dover scegliere tra le due, ma poco prima della scelta si è consumato un colpo di scena, perché l’altro tronista, Andrea Zelletta, ha cominciato a manifestare il proprio interesse per Natalia e i due sono stati protagonisti di alcune esterne, mostrando una grande complicità.

A quel punto, Ivan ha deciso di staccarsi da Natalia, per farle vivere la sua conoscenza con Andrea, e la scelta dello spagnolo è dovuta ricadere su Sonia, che ha accettato di uscire dal programma con Ivan Gonzalez. Come ben sappiamo, però, la storia non è andata avanti, visto che Ivan Gonzalez si è poi fidanzato con Oriana Marzoli. A margine della sua esperienza a Uomini e Donne e al GF Vip, Ivan Gonzalez ha confessato un dettaglio della sua vita privata, ovvero che dopo ogni rapporto con una ragazza lo spagnolo avverte del malessere fisico e puntualmente chiama il dottore, che però lo rassicura dicendogli che la malattia di cui crede di soffrire si consuma solo nella sua testa. Una paura sfrenata di contrarre qualche malattia dai rapporti che porta l’ex di Oriana Marzoli a somatizzare quella paura, accusandone i sintomi anche senza essere realmente malato.