Amici 22 Lorella Cuccarini e la frase che oggi svela il Capodanno gate

Capodanno gate ad Amici 22: Lorella Cuccarini e la frase a NDG che conferma una teoria che continua a circolare su Twitter

Il Capodanno gate di Amici 22 continua a tenere banco, anche se la produzione del programma di Maria De Filippi non ha ancora confermato o smentito le teorie che circolano in rete, così come fornito una versione ufficiale. Tutti sanno all’interno della scuola, tra gli studenti in casetta e i professori, perché una parte ha vissuto le vicende in prima persona e l’altra parte ha visto le immagini dei video che per ora sono censurati. Qualcosa però può scappare, di tanto in tanto, come è accaduto a Lorella Cuccarini con NDG, con il duro sfogo della prof fatto ascoltare durante il daytime. I colpevoli del Capodanno gate sono stati Tommy Dali (eliminato), Valeria (eliminata), NDG, Maddalena, Samu e quello che è stato considerato il capobanda, che Maria De Filippi ha definito co****ne, Wax. A loro sono state imposte delle sfide e, dopo averle vinte, sono stati tenuti fuori dalla casetta, dove hanno fatto ritorno alcuni giorni dopo, anche se non per la gioia di chi ha soltanto subito i loro atteggiamenti in questi mesi, e forse avrebbe preferito vederli espulsi. C’è frustrazione perché dopo quanto successo, pare che la maggior parte del gruppo non abbia pagato, e ora c’è preoccupazione per un possibile ritorno alle precedenti dinamiche.

Amici 22 capodanno gate: Lorella Cuccarini contro NDG

Si evince da alcune parole che il gruppetto tirato fuori dalla casetta, con Wax in primis, avesse degli atteggiamenti prevaricatori, al punto che in tanti su Twitter hanno ipotizzato con sempre più convinzione che dietro al Capodanno gate di Amici 22 ci fossero episodi di bullismo. Torniamo quindi alle parole di Lorella Cuccarini a NDG, che si è beccato un duro sfogo in merito a video censurati: “Hai bisogno di sfogarti? Allora fai palestra, fai ginnastica 2 ore al giorno”. Un riferimento che molti hanno collegato alla principale teoria del Capodanno gate ad Amici 22, ovvero alterazioni dovute a un abuso di noce moscata aggiunta a qualche liquido, fatto poi bere ad alcuni, ignari di cosa stessero assumendo. C’è chi ipotizza anche che qualcuno abbia assunto la sostanza in maniera volontaria, per sfogarsi appunto, date le parole di Lorella Cuccarini a NDG. La maestra non si è limitata a rimproverare il suo alunno ma ha usata parole forti: “ma come ti viene in mente una cosa del genere? Ti avrei appiccicato al muro”. Sempre secondo le numerose ricostruzioni tra puntata e daytime di Amici 22, sembra che alcuni dei ragazzi coinvolti fossero del tutto ignari, o quasi, di cosa stesse succedendo. Un nome su tutti è quello di Valeria, che su TikTok ha pubblicato un durissimo sfogo contro la decisione di eliminarla dal programma di Maria De Filippi, lamentandosi soprattutto del fatto d’essere stata accostata a certi atteggiamenti ipotizzati online e non chiariti dalla produzione, che ha preferito censurare i video di Capodanno: “Questo dire, non dire, ha dato modo alle persone di ipotizzare le cose peggiori. Avrei preferito avessero mostrato i video, anche se capisco la tutela dei minori. Se li aveste visti, però, si sarebbe vista la mia totale ingenuità e inconsapevolezza”. C’è dell’altro da raccontare, molto a quanto pare, con tutti i fan del programma, e non solo, che attendono maggiore chiarezza dal programma e sperano che nella prossima puntata venga rivelato ufficialmente cosa è successo a Capodanno.