Andrea Piazzolla chi è assistente Gina Lollobrigida: figlia con suo nome

Chi è l’assistente di Gina Lollobrigida Andrea Piazzolla: moglie e figli in casa dell’attrice. Le accuse del figlio della Bersagliera e com’è finita in tribunale

L’assistente di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, 35 anni, è una delle figure più discusse della vita della celebre attrice. I fan hanno da tempo evidenziato alcuni punti oscuri, così come fatto dal figlio della Bersagliera, Andrea Milko Skofic. Segretario della compianta diva, morta a 95 anni, è stato al suo fianco fino alla fine, a partire dal 2009. I due si sono conosciuti presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, quando lui aveva poco più di 20 anni. Riuscì a impressionarla e in breve ottenne la chance di collaborare con lei. Il rapporto tra Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla è diventato quello di madre e figlio, come l’attrice ha più volte spiegato. Lei si è fidata totalmente, nominandolo anche amministratore della società Vissi d’Arte, in seguito, che ha come ruolo la gestione dell’immane patrimonio della star. Come detto, però, a gettare ombre su questa figura vi è stato il vero figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, che ha portato Andrea Piazzolla in tribunale. L’assistente della Bersagliera è ancora impegnato in un processo per circonvenzione d’incapace, con l’accusa che sottolinea come lui abbia sottratto beni, immobili e denaro alla diva per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, tra il 2013 e il 2018, approfittando delle sue fragili condizioni.

A ciò occorre aggiungere cimeli di vario genere, quadri e non solo, per un valore complessivo di circa 300mila euro, fino ad arrivare alla costosissima auto che ha fatto suonare il campanello d’allarme nel figlio di Gina Lollobrigida. Un veicolo da più di 100mila euro, messo in conto alla società di cui Andrea Piazzolla era amministratore. La reazione dell’attrice fu a dir poco sorprendente e preoccupante per suo figlio, dal momento che si limitò, pare, a un semplice: “Andrea ha promesso che la restituirà”. I giudici hanno deciso di affidare il patrimonio di Gina Lollobrigida a un giudice tutelare, che è di fatto ciò che Skofic voleva, una figura imparziale che potesse tutelare gli interessi della madre. L’attrice ha però sempre difeso Piazzolla, apprezzando il fatto che sia stato al suo fianco per prendersi cura di lei. Le ultime dichiarazioni pubbliche in merito risalgono a novembre 2022, da Mara Venier a Domenica In: “Andrea Piazzolla è come un figlio, mi ha aiutata ad andare avanti. Non ha mai sbagliato, è bravo e sta avendo guai terribili. La vita è mia e decido cosa farne. Se faccio regali a lui o alla sua famiglia è qualcosa che riguarda solo me”.

Andrea Piazzolla moglie e figli

Nonostante sia apparso in svariate trasmissioni, della vita privata di Andrea Piazzolla non sappiamo molto, come ad esempio titoli di studio ed esperienze lavorative. Si è però ritrovato come assistente di Gina Lollobrigida e ha fatto fruttare questa condizione al massimo. In tribunale è stato infatti specificato come l’attrice sia stata indotta a credere che lo spostamento di beni in un luogo diverso dall’abitazione fosse solo al fine di deposito temporaneo, così da preservarli dinanzi alla prospettiva di possibili interventi dell’autorità giudiziaria. La fidanzata di Andrea Piazzolla, Adriana (anestesista di origine siciliana che lavora a Roma), vive in casa di Gina Lollobrigida da maggio 2020, cinque anni dopo il trasferimento dell’assistente nell’abitazione. La coppia ha avuto una figlia, Gina, chiamata proprio come l’attrice, che si è subito legata alla bambina, divenendone di fatto la nonna acquisita.

Intervistato dal Corriere della Sera, Andrea Piazzolla ha fornito informazioni inedite, spiegando d’aver contattato un medico di Pisa per valutare il possibile trapianto del suo rene, così da donarlo a Gina Lollobrigida, della cui morte ha saputo a distanza, tramite il suo medico presso la Casa di Cura Pio XI. Ricoverata da giovedì 12 gennaio, ha raccontato, con lui sempre al suo fianco, dormendo anche in clinica. Dure le parole nei confronti del figlio di Gina Lollobrigida, e del nipote dell’attrice che, sostiene Piazzolla, avrebbero fatto entrare in clinica Javier Rigau, la cui storia con l’attrice è a dir poco traumatica. Ha spiegato d’essere andato via dalla casa della diva ma, com’è ovvio, adesso si apre la questione del testamento. Lui sostiene di non volere nulla se non il rispetto delle volontà della Lollobrigida, ma viene da pensare che lo scontro con la vera famiglia dell’attrice sia pronto per un nuovo capitolo.