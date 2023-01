Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera 16 gennaio

La puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip è costata l’eliminazione a una vippona: l’esito del televoto e il racconto della serata

Ieri sera è tornato l’appuntamento col Gf Vip e tra i vari momenti della serata c’è stato quello, naturalmente, dedicato all’eliminazione. Il televoto della puntata di ieri sera 16 gennaio del Grande Fratello Vip ha visto sfidarsi Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia. Nel corso della serata, Alfonso Signorini ha chiamato le tre vippone al led per leggere il risultato del televoto consegnatogli con la consueta busta. Prima di leggere l’esito, come di consueto Signorini ha chiesto un po’ di pareri ai vipponi, dopo di ché ha comunicato che la prima vippona a salvarsi è Nikita. In ballo per l’eliminazione restano, dunque, Dana e Nicole, mentre ha tirato un respiro di sollievo la Pelizon, che dopo essersi salvata ha ammesso di avere avuto paura di uscire prima del televoto e ha voluto ringraziare il pubblico per credere in lei e supportarla. Dopo che la puntata è andata avanti, Alfonso Signorini ha richiamato al led Dana e Nicole e ha annunciato che il pubblico ha deciso che a dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip è Dana. Dura decisamente poco l’avventura della Saber al Gf Vip, resta in casa la Murgia, accolta da un vero e proprio bagno di folla con l’esultanza di moltissimi vipponi, mentre Antonella è scoppiata in lacrime per l’addio di Dana, rimproverando gli altri inquilini per aver esultato per la vittoria di Nicole e dicendo di vergognarsi. La corsa al televoto è stata davvero serrata tra Nicole e Dana. Nikita si è salvata col 43% di preferenze, vincendo nettamente il televoto, mentre la Murgia ha letteralmente superato di un soffio Dana, ottenendo il 29% di percentuale televoto contro il 28% della Saber. L’eliminata della puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip è stata, quindi, Dana Saber, che rientrata in studio ha aperto il bussolotto che ha sancito la sua definitiva eliminazione dalla casa del GF Vip.

GF Vip cosa è successo ieri sera 16 gennaio

La puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip è iniziato con il ritorno di Antonino, con Signorini che ha accolto le reazioni dei vipponi al rientro in casa di Spinalbanese. Nikita ha ammesso di aver apprezzato il bacio ricevuto da Nikita, in generale, tranne alcuni come Onestini, tutti hanno dato il bentornato ad Antonino. La puntata di ieri sera è poi andata avanti con quello che è il grande tema di questa settimana: l’avvicinamento tra Oriana e Daniele e il triangolo con Onestini. Dopo la visione della clip riassuntiva della settimana, Oriana ha spiegato la sua scelta di andare a dormire con Daniele dopo il rifiuto di Onestini. La venezuelana ha raccontato che Onestini quella serata era infastidito per affari suoi e lei stava scherzando con lui, ma senza provarci. Oriana ha continuato a scherzare e Luca ci è rimasto male e le ha chiuso la porta in faccia, dopo di ché la sudamericana è andata a dormire con Daniele, ma non perché fosse un ripiego. L’ex tronista ha sostenuto che è evidente che a Oriana piaccia Luca e viceversa, poi ha confermato la sua idea che Onestini se si lasciasse andare con Oriana farebbe una figuraccia dopo tutta la questione con Nikita. Decisamente non d’accordo Luca, che ha detto di non vedere il motivo per cui farebbe una figuraccia e che non avrebbe remore, se gli piacesse Oriana, ad andare avanti con lei. Oriana ha poi spiegato di credere, obiettivamente, che Onestini sia un bel ragazzo, così come lo è Antonino, ma ciò non vuol dire nulla. Ha ammesso però che Daniele le piace e l’ex tronista ha ribadito di non gradire il modus operandi di Oriana nella casa, ovvero di avvicinarsi a diverse persone. Daniele ha detto di essere disposto a giocare con Oriana, a viversi un rapporto leggero, ma quando la venezuelana gli ha confessato di provare un coinvolgimento maggiore, lui si è allontanato proprio perché non riesce a fidarsi di lei. Dopo questa discussione, ieri sera è andata in onda un’altra clip su Oriana nella puntata del Gf Vip, con alcuni pensieri contrari dei vipponi sulla venezuelana. Ha iniziato Nicole Murgia, che si è infuriata con Oriana perché non le ha detto del bacio con Daniele. L’attrice ha confermato comunque il suo interesse per Daniele, anche se ovviamente ormai con quello che c’è stato con Oriana la situazione non può avere futuro. In generale, diversi vipponi hanno ammesso di non credere ai veri sentimenti di Oriana, così come Sonia, però la venezuelana ha difeso a spada tratta le proprie convinzioni.

Terminato questo lungo filone dedicato a Oriana, la puntata di ieri sera del Gf Vip è andata avanti con una clip di Attilio, che prima ha parlato di alcuni vipponi, indicando Tavassi e Donnamaria come i vipponi che hanno il controllo sulla casa, ma Attilio ha specificato che lo ha detto in accezione positiva. Soprattutto, però, Attilio ha parlato di Wilma, accusandola di averle rivolto parole molto poco carine alle sue spalle. Wilma si è difesa dicendo di non aver mai parlato male di Attilio, ma anzi di considerarlo un amico. La serata di ieri è poi andata avanti al Gf Vip col confronto tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich, con la prima che è appositamente rientrata in casa per parlare con la sua ex amica dopo aver rivisto ciò che è accaduto nella casa di cui non era al corrente. Patrizia ha rimproverato Wilma di non essere sempre stata schietta e sincera, di non averle parlato quando aveva dei problemi con lei e di non aver avuto sempre lealtà e rispetto per lei. Wilma ha risposto di aver cercato sempre di dire le cose che pensava, ma di aver taciuto ogni tanto perché parlare con Patrizia è difficile. La stessa Wilma ha ripreso Patrizia per alcune cose che le ha detto, ovvero che sperava che la cantante uscisse e Patty Lipstick ha reagito rispondendo che in quel momento pensava quelle cose per alcuni comportamenti di Wilma, che era andata a sparlare con altre persone. Tra le due è scoppiata una discussione abbastanza concitata, alla fine Patrizia ha detto di credere che scoprirà solo dopo la fine del GF se Wilma è ancora un’amica, mentre la Goich considera Patty un’amica.

Così la discussione è terminata e la puntata è andata avanti con Alberto, chiamato in mistery da Signorini per chiedergli dei chiarimenti sul suo percorso al Gf Vip, che secondo il conduttore sta andando avanti qualche turbamento. Così è andata in onda una clip che ha mostrato il sentimento che Alberto prova per Donnamaria, confessato a più riprese nella casa. Alberto ha spiegato di sapere molto bene di dover fare un passo indietro con Donnamaria, lui ha svegliato in Alberto dei sentimenti che aveva anestetizzato e si è trovato travolto da queste sensazioni, che De Pisis chiama amore. Alberto ha spiegato di essersi bloccato in amore per alcune esperienze negative vissute in passate, tra amore non corrisposto, tradimenti e trascorsi che lo hanno portato, dopo diversi patimenti, a creare una sorta di corazza. Scoprire invece che quei sentimenti, con Edoardo, è stato spiazzante per Alberto, ma ovviamente ha detto di saper benissimo che non può essere ricambiato. Tuttavia, Alberto è parso molto sereno di questa situazione e ha spiegato che anche la sofferenza che ha provato può essere un sentimento positivo, perché gli dimostra di essere vivo e sicuramente riscoprire quei sentimenti ha fatto molto bene al vippone.

Nella puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip l’attenzione è tornata su Nikita, che dopo essersi salvata al televoto ha ricevuto la visita decisamente inaspettata del suo ex fidanzato Valerio Tremiterra. L’uomo ha raccontato che gli ultimi mesi sono stati difficili, ma anche grazie alla forza di Nikita è riuscito ad andare avanti. Valerio ha poi detto di tifare per Nikita, che sta facendo un grandissimo percorso, e l’ha incitata ad andare avanti e arrivare fino alla finale. La vippona ha apprezzato tantissimo la visita dell’ex fidanzato, dicendosi molto felice di sentire le sue parole e di vederlo che sta bene. La discussione ha poi virato sul video, Valerio ha raccontato di aver provato sentimenti fortissimi per Nikita, che si è anche sorpresa perché non pensava che lui si fosse innamorato di lei. Incalzato da Signorini, Valerio ha ammesso che ora vuole tantissimo bene a Nikita e anche lei ha detto di ricambiare questo gran bene. Dopo questo incontro, è andata in onda una clip con alcuni commenti decisamente non carini di diversi vipponi, da Onestini a Oriana, su Nikita. Onestini ha continuato a dire di non capire perché Nikita dopo il suo palo si è rivolta contro di lui come una vipera. Nikita allora ha ripercorso tutti i passi di ciò che è successo, raccontando di essere sempre stata sincera e di aver visto un muro da parte di Onestini. Con la discussione ancora accesa, Signorini ha tolto l’attenzione da Nikita e Onestini per andare oltre.

Terminato il capitolo Nikita, la puntata del Gf Vip di ieri sera 16 gennaio è andata avanti con l’annuncio dell’eliminazione di Dana, con le conseguenti polemiche di Antonella, e poi il focus è passato su Davide e sul delicato rapporto che ha avuto col padre, che quando il vippone era piccolo è andato via di casa e ha perso il rapporto col figlio, finendo in prigione qualche anno dopo. Davide ha raccontato che il padre è finito in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso e che dopo che è andato via non si è più fatto vedere e così la madre di Davide ha dovuto fare i salti mortali per crescere il vippone e suo fratello. Sua madre, ha detto, Davide, è l’eroina della sua vita. Dopo questo momento molto toccante, nella puntata di ieri sera del Gf Vip è stato il turno delle nomination e al televoto sono finiti: Alberto, George, Giaele, Nikita, Sarah e Wilma. Il vippone più votato nella prossima puntata di lunedì 23 gennaio 2023 verrà eliminato dal Gf Vip.