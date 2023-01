Gf Vip Oriana e Daniele lite stanotte da censura: sotto accusa VIDEO

Dopo la puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip è andata in scena una lite furibonda tra Oriana e Daniele: Dal Moro sotto accusa per le sue parole

Dopo essersi conquistati la scena durante la puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip, Daniele e Oriana non se le mandano a dire nella notte, insultandosi e rendendosi protagonisti di un’accesa lite. Le ultime notizie che arrivano dalla Casa sono infatti incredibili. Con le scorie della puntata ancora ben visibili, i due vipponi si sono scontrati, con l’ex tronista che ha letteralmente perso le staffe, rivolgendo a Oriana delle parole che sono state pesantemente condannate da gran parte del popolo di Twitter. Daniele ha definito Oriana la “regina delle false”, dicendole che una persona come lei non avrebbe mai combinato nulla nella vita. Sarcasticamente, Daniele mandava baci a Oriana, dopo di ché le ha detto che le è dispiaciuto che quel bacio di cui stavano parlando il tronista non gliel’ha dato. Davanti a un’Oriana visibilmente infuriata, Daniele ha continuato a sminuirla, dicendo che di persone come lei ne può trovare a centinaia, soprattutto per la sua falsità e lanciandole, infine, una frecciatina collegata ai vari flirt che ha avuto della casa, con Daniele che ha sottolineato che la venezuelana è già al terzo due di picche (riferendosi ad Antonino, Onestini e lui stesso) e ha espresso la curiosità di vedere quanti ne altri arriveranno.

Stoccate decisamente pesanti quelle rivolte da Daniele a Oriana stanotte dopo la puntata nella Casa del Gf Vip, che come detto hanno fatto seguito a una puntata turbolenta. La lontananza tra i due vipponi sembra ormai inconciliabile, Dal Moro ha mantenuto il suo proposito di non stare più a quelli che ha definito i giochetti di Oriana, ma secondo molti utenti su Twitter ha usato dei toni troppo accessi e alcune parole che poteva risparmiarsi. Daniele è finita sotto accusa per il suo comportamento, perché se da una parte i fan lo hanno spalleggiato nel suo allontanamento con Oriana, dall’altra alcune frasi come “di persone come te ne trovo centinaia” non sono affatto piaciute. L’atteggiamento di Daniele è stato aspramente criticato anche da Onestini, che non vede coerenza nelle sue parole e nei suoi atteggiamenti, visto che l’ex tronista per primo ha mostrato interesse per Oriana, salvo poi tirarsi indietro e accusarla. Inoltre, Onestini ha criticato Daniele perché lui ha sempre detto di essere per dei rapporti seri e quando Oriana le ha espresso il suo coinvolgimento lui si è allontanato. Atteggiamenti troppo incoerenti secondo Onestini. Per ora la situazione al Gf Vip è decisamente rovente tra Daniele e Oriana, vedremo se la loro storia avrà nuovi capitoli, tra liti e riavvicinamenti, o se ormai questa litigata li ha allontanati definitivamente.

Gf Vip Oriana e Daniele in puntata

Come detto, questa lite avvenuta nella notte nella casa del Gf Vip tra Oriana e Daniele ha fatto seguito a una puntata turbolenta, dove gli Oriele sono stati il massimo argomento di discussione. Proprio in apertura della puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip, Signorini ha posto l’attenzione sulla venezuelana, mostrando il suo allontanamento con Onestini, le tenere effusioni con Daniele e poi lo scontro con quest’ultimo. Dopo la clip, è andato in scena il confronto, con l’ex tronista che ha espresso il suo punto di vista: secondo lui, a Oriana piace Onestini e viceversa, ma quest’ultimo non può esporsi a causa della querelle con Nikita. Daniele non vede sincerità nelle intenzione di Oriana, ma ha deciso comunque di stare al flirt perché la venezuelana è una bella ragazza e lui avrebbe gradito un avvicinamento senza alcun tipo di impegno.

Tuttavia, Daniele ha spiegato che, quando Oriana gli ha rivelato di sentire un coinvolgimento maggiore, lui allora si è allontanato, perché non vuole nulla più di un rapporto leggero visto che di Oriana non riesce proprio a fidarsi. Dal canto suo, invece, Oriana ha difeso la genuinità dei suoi sentimenti, sostenendo di non averci mai provato con Onestini e di non considerare, quindi, Daniele un ripiego. La venezuelana è sembrata abbastanza presa da Dal Moro, ma quest’ultimo non vuole proprio saperne, mostrandosi come al solito inflessibile nelle sue decisioni. Uno stallo che ha fatto crescere la tensione tra loro, esplosa poi, come abbiamo visto, nella notte.