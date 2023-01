Jeremy Camp chi era la moglie Melissa del cantante di Cosa mi lasci di te

Chi era Melissa, la moglie di Jeremy Camp il cantante della vera storia del film Cosa mi lasci di te

Il film I still believe, in italiano Cosa mi resta di te, racconta con dovizia di dettagli la vita di Jeremy Camp e si sofferma in particolare sull’incontro con la sua prima moglie Melissa, che il cantante ha sposato nel 2000. Melissa, però, è venuta a mancare ad appena quattro mesi dal matrimonio a causa della brutta malattia che già l’aveva colpita, un tumore alle ovaie, ma che comunque non ha impedito alla donna e Jeremy di celebrare il loro amore. La perdita della prima moglie Melissa è stata uno snodo fondamentale della vita del cantante, che ha avuto modo di riflettere moltissimo sul senso della vita e soprattutto sulla sua fede in Dio, ma da questa esperienza ne è uscito rinnovato nella fede e il suo libro, I still believe, che testualmente significa Io ancora credo, è la testimonianza di come la fede sia rimasta viva nella vita di Jeremt Camp nonostante il lutto che ha dovuto vivere.

A due anni di distanza dalla morte di Melissa, nel 2002, Jeremy Camp riprende in mano la sua carriera musicale, pubblica l’album Stay e di fatti intraprende la strada verso il successo e verso il ritorno dell’amore. Grazie al ritorno in scena, l’artista ha conosciuto Adrienne Liesching, anche lei cantante cristiana, con sui Jeremy si è sposato nel 2003 e con cui ha avuto ben tre figli: Bella, Arie ed Egan. Jeremy Camp e Adrienne Liesching vivono ancora oggi la loro storia d’amore e hanno anche spesso collaborato, scrivendo musica e cantando insieme. Per ciò che riguarda i loro figli, sia Bella che Arie anche stanno seguendo le orme dei genitori dedicandosi alla musica.

Jeremy Camp chi è

Nato a Lafayette, nell’Indiana, il 12 gennaio 1978, Jeremy Camp è un cantante statunitense, uno dei maggiori rappresentanti della musica cristiana contemporanea. Jeremy è nato in una famiglia molto religiosa, suo padre Tom era un pastore e lo ha avvicinato al mondo della musica insegnandogli a suonare la chitarra. Jeremy ha continuato a coltivare questa passione anche durante gli studi, fatto in diversi istituti religiosi, e presto entrò in gruppi religiosi dediti alla musica, ottenendo una risonanza incredibile. La musica cristiana contemporanea porta indelebile la firma di Jeremy Camp, che ha firmato alcuni dei più grandi successi moderni in questo settore, da Take you back a Lay down me pride. Nel 2005 Jeremy Camp ha anche partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l’armadio, mentre nel 2009 il cantante cristiano ha ricevuto la sua prima nomination ai Grammy. La grande testimonianza che il mondo della musica ormai si era accorto dell’artista. In totale, nei suoi oltre 20 anni di carriera Jeremy Camp ha inciso ben 12 album, l’ultimo dei quali nel 2019 dal titolo The story’s not over. A questi si aggiungono anche due raccolte. Sono tantissimi i riconoscimenti all’attivo per l’artista cristiano, che ha anche provato l’esperienza come giudice degli Indipendent Music Awards. Nel maggio 2011, Jeremy Camp ha anche pubblicato il suo libro dal titolo I Still Believe, una profonda e riflessiva autobiografia incentrata sulla vita del cantante e sul suo rapporto con Dio. Il libro ha anche dato il titolo al film del 2020, distribuito da Prime Video, con la star di Riverdale KJ Apa che ha interpretato Jeremy Camp.