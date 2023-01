Anticipazioni La Porta Rossa 3 stasera 18 gennaio: Vanessa contro Cagliostro

Anticipazioni La Porta Rossa 3 seconda puntata: Cagliostro tradito da Vanessa e spoiler sull’ultima puntata dell’1 febbraio

Seconda puntata de La Porta Rossa, anticipazioni del doppio episodio in onda su Rai 2 in prima serata mercoledì 18 gennaio. Torna Cagliostro, interpretato da Lino Guanciale, costretto a riallacciare i rapporti con Vanessa a causa della nefasta visione ricevuta, che annuncia l’arrivo di qualcosa di drammatico. Ha così messo da parte il proprio rancore, dal momento che è stata lei a impedirgli di varcare la porta rossa e lasciare il mondo dei vivi, così da vagare in questa realtà da morto, non potendo interagire con Anna e sua figlia. Nella seconda puntata spazio sempre a due episodi che, dopo l’introduzione della scorsa settimana, ci porteranno maggiormente all’interno della trama di questa stagione. Ecco le anticipazioni della seconda puntata de La Porta Rossa 3 su Rai 2 mercoledì 18 gennaio.

Cagliostro combatte contro i suoi istinti, dal momento che vorrebbe raccontare a Vanessa la terribile visione che ha avuto, che pare coinvolgerla in prima persona. Gli manca però il coraggio e così tace, preferendo non caricare la donna con questo ulteriore peso, considerando già la condizione nella quale si trova. Le indagini di Anna e Paoletto intanto proseguono, con l’arresto di Andrea, un blackblocker resosi responsabile di atti vandalici durante la manifestazione ambientalista, culminata nel blackout dell’intera città. Le sue parole sono interessanti, dal momento che il giovane ammette come sia lui che altri sono stati assoldati per creare disordini e manovrati per mettere in scena una protesta molto più dura e violenta del previsto. Qualcosa però non torta, dal momento che Paoletto ha una strana sensazione: chi è questo ragazzo che lui pare conoscere già?

Nel secondo episodio vedremo Anna andare a fondo con le indagini sul Centro Studi, e soprattutto sull’operato del professor Braida, che la insospettisce enormemente. Ad affiancarla c’è Luka Levni, che l’aiuta a fare chiarezza, mentre Vanessa si ritrova dinanzi a una scelta molto dolorosa. Tempo fa ha preso una decisione, quella di entrare a far parte di una comunità, pur non sapendo d’essere stata manipolata per altri scopi, e ora vuole a tutti i costi salvare il Centro Studi. Per riuscirci, però, dovrà ancora una volta sfruttare i propri poteri e tradire Cagliostro, come già accaduto nel finale di stagione de La Porta Rossa 3, venendo meno al loro raporto d’amicizia.

La Porta Rossa 3 spoiler sul finale

Intervisatti da TV Sorrisi e Canzoni, Gabriella Pession e Lino Guanciale, Anna e Cagliostro, hanno fornito qualche anticipazione interessante sul finale de La Porta Rossa 3: spoiler alert. In questa stagione ci saranno importanti colpi di scena, che riguarderanno anche la coppia, ormai sfasciata da tempo. Lei sta provando a fatica a rifarsi una vita, superando l’atroce dolore per la morte di suo marito e trasformandolo in una sofferenza interna. Lui, invece, è condannato a fare da spettatore mentre la vita dei suoi cari prosegue, mentre lo stato di non morte gli impedisce di evolversi e progredire in qualche modo. Come confermato anche da Gabriella Pession, ci saranno svariate sorprese, il che ovviamente fa sperare i fan in un ritorno in vita di Cagliostro, in qualche modo, grazie magari ai potenti poteri di Vanessa. Che quest’ultima possa intercedere o addirittura sacrificarsi per dare una seconda chance al commissario defunto? Gli studi che ha compiuto potrebbero consentirgli di tornare da sua moglie Anna e conoscere per la prima volta sua figlia, chi può dirlo. Di sicuro tutti i nodi verranno al pettine perché La Porta Rossa 3 è l’ultima stagione, che mette la parola fine a questa storia.