Andrea Milko Skofic chi è il figlio di Gina Lollobrigida

Chi è Andrea Milko Skofic figlio di Gina Lollobrigida: che lavoro fa e chi sono sua moglie e suo figlio Dimitri, nipote dell’attrice di Pane, Amore e Fantasia

Il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, è il frutto del matrimonio tra la diva del cinema e il produttore sloveno Milko Skofic, con il quale è stata sposata dal 1949 al 1971. Il divorzio è stato soltanto l’atto ufficiale, che ha posto fine legalmente all’unione, ormai svanita da ben cinque anni, nei quali i due avevano vissuto separati e lui si era già rifatto una vita. Negli anni ’70, come scoperto in seguito, la Bersagliera e Javier Rigau, al tempo 15enne, avevano iniziato una storia d’amore, terminata negli anni Duemila in tribunale, annullando il matrimonio che lui aveva ottenuto con l’inganno. Scopriamo però chi è Andrea Milko Skofic, figlio di Gina Lollobrigida morta a 95 anni, e perché abbia fatto causa ad Andrea Piazzolla, tuttofare, assistente e figlioccio della star del cinema. Il figlio di Gina Lollobrigida è nato il 28 luglio 1957, Andrea Milko Skofic ha quindi 65 anni e il rapporto con sua madre è stato a lungo molto teso. I suoi genitori si sono separati nel 1966, per poi divorziare cinque anni dopo, quando lui aveva appena 9 anni. L’attrice ha raccontato come suo figlio sia andato a vivere con il padre, il che li ha allontanati, ma è stata la figura di Andrea Piazzolla a dividerli del tutto.

Il figlio della Lollo è un attore e regista e in questo ha deciso di seguire le orme della celebre madre, trovando l’amore e sposandosi nel 1990. La moglie di Andrea Milko Skofic è Maria Grazia Fantasia, giornalista e madre di Dimitri Milko, nipote di Gina Lollobrigida (unico), nato nel 1994. Tutto è cambiato, come dicevamo, con l’arrivo di Andrea Piazzolla nella vita dell’attrice, nel 2009, quando lui aveva poco più di 20 anni. È diventato il suo tuttofare, in seguito assistente e poi amministratore della società Vissi d’Arte, che si occupa della gestione del patrimonio della Bersagliera. Il figlio di Gina Lollobrigida ha avviato una battaglia legale contro Andrea Piazzolla, accusato d’aver raggirato l’attrice di Pane, Amore e Fantasia, trasferendosi in casa sua nel 2015, per poi convivere in quell’abitazione con la sua compagna, Adriana, dando alla luce una figlia, chiamata Gina in onore della Lollobrigida. Una famiglia felice, in apparenza, con il sospetto però che il patrimonio della star stesse pian piano scomparendo.

Chi è il nipote di Gina Lollobrigida: Dimitri

Nel 1994 è nato Dimitri Skofic, unico nipote di Gina Lollobrigida, anche se l’attrice ha per alcuni anni vissuto al fianco della figlia di Andrea Piazzolla, chiamata Gina in suo onore, quasi come fosse una vera nipotina. Il figlio di Andrea Milko Skofic e la giornalista Maria Grazia Fantasia è nato nel 1994 a Roma. Dimitri Skofic ha 28 anni e ha studiato recitazione presso il Centro Internazionale di Cinema e Teatro della Capitale, così come presso l’European Union Academy of Cinema and Theatre. Ha preso parte a diverse masterclass, tra cui una con il celebre Paul Haggis, recitando in alcuni cortometraggi e spettacoli a teatro, lavorando anche come modello. Il rapporto con sua nonna non era più quello di una volta, considerando come abbia affiancato suo padre nella causa contro Andrea Piazzolla che, pare, abbia accusato il giovane di produrre foto e video pornografici (cosa smentita da suo padre).