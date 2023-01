Anticipazioni La Porta Rossa 3 terza puntata del 25 gennaio: Paoletto scopre il destino di Stella e la moglie di Cagliostro stravolge tutto

La terza puntata de La Porta Rossa 3 andrà in onda mercoledì 25 gennaio, in prima serata su Rai 2, con Cagliostro e Anna, Lino Guanciale e Vanessa Pession alle prese con il caso del blackout e una minaccia incombente e misteriosa. Le anticipazioni della terza puntata de La Porta Rossa 3, divisa in due episodi come al solito, svelano come le indagini di Anna e Paoletto prendano una svolta inaspettata. A cambiare le carte in tavola è un messaggio vocale, che sconvolge la pista seguita dagli agenti sul caso blackout della prima puntata de La Porta Rossa 3. La moglie di Cagliostro continuerà a indagare, ignara del fatto che la strada percorsa andrà a stravolgere il rapporto che c’è tra il suo defunto marito e Vanessa. Anche Paoletto non riposa e continua a indagare senza sosta: l’obiettivo è capire dove sia finita Stella, che è di colpo sparita nel nulla, senza avvisare nessuno. Paoletto non si fa scrupoli a servirsi di Andrea per usare il suo corpo. Le anticipazioni della terza puntata de La Porta Rossa 3 svelano inoltre come il destino di Stella venga svelato, il che sconvolge totalmente Paoletto, che non riesce a crederci. Tutto ciò si svolge mentre gli agenti raggiungono un punto di svolta, iniziando a pedinare i responsabili del blackout, ignari del fatto che durante la vigilia di Ognissanti, di notte, qualcosa di assurdo cambierà tutto ancora una volta.

La Porta Rossa 3 riassunto seconda puntata

Nella seconda puntata de La Porta Rossa 3 del 18 gennaio abbiamo visto Cagliostro in crisi per la visione terribile che ha avuto e che riguarda da vicino Vanessa. Non vorrebbe essere in questo mondo, per il bene di sua moglie Anna e sua figlia, sapendo come la sua presenza abbia portato alla realizzazione di cose terribili. Non sa se rivelare o meno la premonizione a Vanessa, temendo di ferirla ulteriormente dopo la morte di sua mamma, uccisa in un incidente stradale che pare molto sospetto. Le indagini proseguono, intanto, sul caso blackout della prima puntata della fiction Rai 2, stringendosi sempre di più intorno al Centro Studi, che Vanessa ha frequentato e che intende difendere, ignara del fatto che si nascondano degli atroci segreti. Anna continua a indagare ed è sulla strada giusta, con la medium che dovrebbe tradire Cagliostro per salvare l’ambiente che ha sposato. Paoletto interroga alcuni dei giovani protagonisti della protesta, fino ad arrivare ad Andrea, che confessa d’essere stato ingaggiato, insieme ad altre persone, per creare il caos e, di fatto, distrarre le forze dell’ordine. L’obiettivo finale era paralizzare l’intera città di Trieste, il che spinge gli investigatori sulle tracce della persona che ha assoldato i ragazzi. Anna, infine, è certa d’aver trovato il responsabile della morte della mamma di Vanessa: il professor Braida.