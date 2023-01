Uomini e Donne Trono Over Desdemona chi è: contesa in studio

Chi è Desdemona Balzano dama del trono over di 51 anni protagonista al centro del parterre: contesa dai due Alessandro infiamma lo studio

Una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne è Desdemona Balzano, dama dello show di Canale 6 che ha intrapreso la conoscenza col cavaliere Alessandro. La dama ha 51 anni e come possiamo apprendere dal suo canale Instagram è una creator digitale. Presentandosi, Desdemona ha raccontato di essere stata sposata a lungo, per più di venti anni, ma da un anno e mezzo è separata e dopo aver riprovato per un po’ la vita da single ha deciso di cercare l’amore a Uomini e Donne. Infatti, la donna ha ammesso che subito dopo la separazione ha avvertito l’esigenza di stare sola, ma poi ha cominciato a risentire l’esigenza di intessere nuovi rapporti sociali con gli uomini e così ha scelto di partecipare a Uomini e Donne, sicuramente un luogo dove poter conoscere molte persone. Per il resto, non sono disponibili molte informazioni sulla dama, che anche sui social non lascia vedere molto della sua vita privata, tutelandola, dunque, dalla luce dei riflettori, mettendo in mostra solo quella che è la sua esperienza a Uomini e Donne. Desdemona si è presentata come un vulcano di energie, conquistando immediatamente tutti gli spettatori. Parlando si sé durante il programma, Desdemona ha ammesso di dare tutto in amore, ma al contempo di pretendere tutto. Idee molto chiare per la dama, che infatti si è subito imposta come una grande protagonista del trono over, attirando l’attenzione dei cavalieri in studio.

Il percorso di Desdemona a Uomini e Donne

A primo impatto, Desdemona ha conosciuto il cavaliere Alessandro S., rimasto subito molto impressionato dalla dama. Le cose, però dopo un primo incontro convincente, non sono andate al meglio. Alessandro si è tirato indietro quando ha scoperto l’età di Desdemona, di più di dieci anni più grande di lui, che ha intorno ai 40 anni. A questa differenza d’età, si sono aggiunte alcune incompatibilità e incongruenze dei due, perché Desdemona ha ammesso di dare molto importanza anche al singolo bacio, spaventando così Alessandro che si è sentito frenato. Nonostante, dunque, ritenesse che Desdemona sia una bellissima donna, il cavaliere ha preferito tirarsi indietro, non raccogliendo sicuramente il favore del pubblico per questa sua scelta.

Finita la frequentazione, che poi in realtà non è mai partita, con un Alessandro, Desdemona si è confrontata con un altro Alessandro, Sposito, con la dama che ha raccontato che il cavaliere ha chiesto il suo numero e lei ha accettato. Questo sviluppo degli eventi ha letteralmente fatto infuriare Alessandro S, che ha definito falsa Desdemona e l’ha attaccata per aver accettato di dare il numero all’altro cavaliere. Fatto sta, comunque, che ora la dama di 51 anni è pronta a conoscere Alessandro Sposito, che nel frattempo, però, sta intessendo rapporti anche con altre dame in studio, ovvero Cristina e Pamela. La situazione pare ancora molto ingarbugliata, ma sicuramente Desdemona è riuscita a ritagliarsi il centro del parterre, rivelando che anche Biagio ha chiesto il suo numero, ma lei non ha accettato perché non crede che il cavaliere sia il suo tipo.