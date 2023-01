Alessandro Sposito Uomini e Donne Over chi è Instagram: il caso albergo

Chi è Alessandro SP di cognome Sposito, 52 anni, il cavaliere di Uomini e Donne Over conteso da più dame: è stato con Paola e piace a Gemma

A Uomini e Donne Over il cavaliere Alessandro Sposito di 52 anni di età ha riscosso un enorme successo fin dalla sua presentazione. Il nuovo cavaliere del Trono Over ha attirato l’attenzione di Gemma Galgani, che è poi stata impegnata in un’uscita con lui. Molto intrigata anche Paola, che ha avuto un appuntamento con Alessandro risultato in un durissimo scontro in studio dove hanno rivelato di essere stati a letto insieme. Nato nel 1970, Alessandro Sposito ha 52 anni e vive a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Del suo passato sappiamo che ha studiato presso l’Università Federico II, è stato sposato ed è divorziato, senza aver mai avuto figli. Per quanto concerne il lavoro, il cavaliere di Uomini e Donne Over si occupa di ristorazione, svolgendo il ruolo di manager responsabile di una catena di ristoranti. Nel corso della presentazione a Uomini e Donne, Alessandro Sposito ha parlato ampiamente di sé, sottolineando il suo amore per i viaggi e il fatto d’aver vissuto all’estero per quasi 20 anni. È stata sua nipote a iscrivere il cavaliere già famoso per la sua storia con Paola, dove spera di poter trovare l’amore, magari una compagna che possa affiancarlo nei suoi viaggi in moto, che per ora svolge spesso da solo. Alessandro SP, così come viene indicato sulla targhetta di Uomini e Donne, ha raccontato d’essersi cimentato nel giro dell’Albania su due ruote in solitaria. Si è detto interessato a una donna pronta a dedicarsi al suo partner. Data la sua età, ha avuto modo di conoscere molte donne dalla vita già ben avviata, che hanno visto in lui una figura per riempire quelli che sono i vuoti delle loro giornate, avendo già figli, un ex marito e genitori anziani cui badare. Non vuole qualcuna da vedere un giorno a settimana, nei ritagli. Il profilo Instagram di Alessandro Sposito è @alessandro_sposito1970 e molti utenti hanno riscontrato una somiglianza con l’attore Enzo Decaro sia per l’aspetto fisico che per la voce del cavaliere.

Uomini e Donne Over Alessandro Sposito e Paola

Paola ha subito detto d’essere interessata ad avere il suo numero di telefono e lui non si è di certo tirato indietro. Ha però voglia di conoscere in maniera approfondita un po’ tutte le potenziali corteggiatrici, senza soffermarsi, quindi, sull’aspetto estetico. Sono tre le donne che hanno mostrato interesse per Alessandro Sposito. Le prime due le abbiamo già citate e la terza è Silvia. Quanto accaduto però nell’esterna con Paola ha radicalmente mutato l’idea che in studio si ha del cavaliere. Se non vi è stato nulla di eccezionale nell’appuntamento con Gemma, pare che con Paola le cose siano andate oltre, divenendo alquanto intime, come confessato poi dalla stessa dama dopo un lungo battibecco. In studio, però, Alessandro Sposito ha parlato di un bacio a stampo tra loro. La corteggiatrice è uscita in lacrime, senza credere alle proprie orecchie, il che ha scatenato una bufera. Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno ovviamente sospettato ci sia stato dell’altro, prontamente negato da Alessandro Sposito. Questi ha raccontato la parte finale dell’appuntamento, sottolineando come in origine i due avrebbero dovuto dormire in alberghi differenti. L’assenza di posti, o presunta tale, li avrebbe condotti nella stessa struttura, dove il responsabile pare abbia loro offerto la stessa camera. Se sia stata accettata o meno, è un po’ difficile capirlo. Le versioni sono state contrastanti e Paola, tra le lacrime, ha evitato di scendere nei dettagli, distrutta dal continuo negare di lui. In breve la reputazione di Alessandro Sposito è stata distrutta, con Tina che lo ha attaccato duramente, visto che l’uomo ha proseguito a ridere, sornione, mentre Paola si disperava dietro le quinte. La Cipollari ha poi chiesto con forza a Maria De Filippi l’allontanamento del cavaliere. C’è però ancora una dama interessata a lui. Silvia si è alzata dalla sedia, non avendo intenzione di conoscerlo, dopo quanto accaduto, mentre Gemma sostiene di volersi fare un’idea in prima persona. Vuole quindi avere un’altra esterna.