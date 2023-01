C’è Posta per Te chi è nuovo postino Giovanni Vescovo: ex Uomini e Donne

Chi è Giovanni Vescovo, il nuovo postino dell’edizione 2023 di C’è posta per te, a Uomini e Donne corteggiava la Tronista

Ad arricchire il cast di C’è posta per te 2023 un nuovo postino di bella presenza: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Giovanni Vescovo. Come confermato da un video diffuso da Witty Tv, Vescovo è uno dei nuovi volti del programma di Maria De Filippi , col compito di consegnare le buste ai protagonisti della puntata. Originario di Treviso, il nuovo postino di C’è posta per te 2023 ha 30 anni e da tempo, ormai, lavora e vive a Roma, dove si occupa di pubbliche relazioni. I più attenti osservatori dei programmi di Canale 5 non troveranno inedito il volto di Giovanni Vescovo, che infatti anni fa è stato protagonista di un altro amatissimo programma di Queen Mary. Nella stagione 2016/2017, infatti, Vescovo corteggiava a Uomini e Donne la tronista Sonia Lorenzini. Si è presentato nel parterre del dating show per conquistare il cuore della bella influencer, ma la ragazza al tempo fece un’altra scelta, decidendo di uscire dal programma con Emanuele Mauti, suo ex fidanzato anche prima di Uomini e Donne. Dopo la breve esperienza a Uomini e Donne, Giovanni Vescovo è uscito dai radar del mondo dello spettacolo, dedicandosi al suo lavoro. Spulciando il suo profilo Instagram, possiamo notare molte foto in compagnia di una ragazza, ma l’ultimo scatto risale a gennaio 2022, non sappiamo, dunque, se al momento Giovanni Vescovo sia ancora fidanzato o se sia tornato single. Nessuna informazione nemmeno su quella ragazza, anche lei lontana dal mondo dello spettacolo, ma le tante foto localizzate in Toscana fanno pensare che quella possa essere la sua area di provenienza. Ora, quindi, a distanza di anni dalla partecipazione a Uomini e Donne, Giovanni Vescovo torna in televisione, come nuovo postino di C’è posta per te.

C’è Posta per Te chi sono i postini

In C’è posta per te 2023, dunque, Giovanni Vescovo affiancherà gli altri tre postini che sono stati confermati per questa nuova edizione dello show di Canale 5. A partire da Gianfranco Apicerni, anche lui ex protagonista di Uomini e Donne, dove nel 2009 è uscito dal programma con Valeria Bigella, e pare che sia stato anche l’ex fidanzato di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti, con cui il postino di C’è posta per te dovrebbe avere avuto una relazione prima di Uomini e Donne, una storia che proprio qualche mese fa ha fatto molto parlare tra rivelazioni e smentite che non hanno affatto chiarito la situazione. Anche la storia con Valeria Bigella, che poi abbiamo rivisto a Temptation Island nel 2017, non dovrebbe essere finita troppo bene, con molte polemiche che hanno seguito la rottura.

Un altro postino di C’è posta per te è Marcello Mordino, il più longevo del cast di Maria De Filippi. Lui è un vero e proprio simbolo dello show, ma nonostante i tanti anni in televisione in questo ruolo, non sono disponibili molte informazioni su di lui. Sappiamo che Marcello ha 67 anni, è originario della Sicilia, ed è al fianco di Maria De Filippi sin dall’esordio di C’è posta per te. Infine, l’ultimo postino di questa edizione del programma di Canale 5 è Andrea Offredi, l’ultimo a unirsi alla squadra prima di Giovanni Vescovo. Classe 88, Offredi ha 34 anni e proviene dalla provincia di Bergamo. Come Vescovo e Apicerni, anche Andrea Offredi è un ex Uomini e Donne, nel 2012 ha seduto sul trono e alla fine ha scelto Claudia D’Agostino, ma poco dopo i due si sono lasciati. Questa, dunque, la squadra dei postini di C’è posta per te 2023, pronto a partire con una nuova stagione piena di sorprese e ospiti.