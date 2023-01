Vite al Limite John e Lonnie oggi: come sono cambiati FOTO

Vite al Limite John e Lonnie oggi: i fratelli sono trasformati dopo la dieta del Dr. Now. Ecco quanti kg hanno perso e come sono oggi

John e Lonnie di Vite al Limite avevano storie molto difficili alle spalle, il che ha spinto i fratelli ad accumulare peso, trovando sollievo nel cibo, fino ad arrivare a pesare quasi 300 kg l’uno. Una situazione insostenibile, che ha di fatto impedito ai due di svolgere una vita normale. John aveva ammesso di non poter più condividere il letto con sua moglie, data la mole raggiunta. Alla sofferenza psicologica, però, si aggiunge quella fisica, come ha spiegato Lonnie, sottolineando che in alcuni giorni il dolore diventa insopportabile. Pur sapendo perfettamente come il cibo li stesse uccidendo, i fratelli di Vite al Limite non sono mai riusciti a smettere, dal momento che proprio il junk food li ha salvati dai profondi momenti di depressione che hanno vissuto in passato. John e Lonnie sono stati cresciuti dai loro nonni, dal momento che la madre era costretta a svolgere due lavori per riuscire a mantenere la famiglia. I loro genitori erano divorziati, perché il padre, camionista, aveva sviluppato una dipendenza da una droga. In seguito l’uomo ha provato a mettersi in contatto con loro, ma è morto poco dopo. John e Lonnie si sono rivolti al Dr. Now di Vite al Limite, intenzionati a dire basta a questo grasso in eccesso. I due avevano un grande vantaggio, quello di essere fratelli molto uniti, pronto ad aiutarsi a restare sul giusto percorso. Addio agli snack fin da subito e benvenuti duri allenamenti, il che ha portato a risultati incredibili.

Vite al Limite John e Lonnie come sono diventati: quanti chili hanno perso

I fratelli John e Lonnie hanno seguito in maniera precisa la dieta del Dr. Now, così come gli allenamenti assegnati, arrivando a perdere 130 e 110 kg, rispettivamente. Un traguardo incredibile, che li ha visti completare il percorso lungo 1 anno con Lonnie a 175 kg e John a 178 kg. La splendida notizia è che i fratelli di Vite al Limite non si sono arresi, continuando ad allenarsi e rispettare uno stile di vita sano. Gli aggiornamenti che postano sui social sono d’ispirazione per tutti i loro follower che intendono perdere peso, dal momento che John e Lonnie sono trasformati, al punto da essere irriconoscibili. La foto che aggiungiamo di seguito parla da sola, con Lonnie finalmente sereno con il proprio fisico, mentre John pare avere ancora un po’ di lavoro da svolgere, soprattutto per quanto riguarda la pelle in eccesso. L’altro grande ostacolo di una persona obesa che prova a cambiare vita, è dato proprio dal ritorno a una fisicità in linea con il tono muscolare al di sotto dell’epidermide. La strada è però in discesa da qui e alcuni interventi chirurgici potranno di certo fare la differenza. John e sua moglie sono sereni, finalmente, mentre Lonnie è fidanzato con Richard, potendo vivere a pieno la propria omosessualità e, a differenza del passato, avendo al fianco un fratello che lo supporta. L’educazione religiosa impartita dalla madre li aveva infatti divisi per anni, nei quali avevano sofferto anche per gli abusi del patrigno. Oggi, però, hanno capito come il cibo non sia la risposta.