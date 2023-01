Vite al Limite Mercedes oggi: che fine ha fatto FOTO

Vite al Limite che fine ha fatto e com’è diventata oggi Mercedes: il percorso fallimentare nel programma e la raccolta fondi per l’operazione

Nella settima stagione di Vita al Limite abbiamo fatto la conoscenza, tra le altre pazienti, di Mercedes Cephas, una donna di 37 anni che si è rivolta al dottor Nowzaradan per i risolvere i suoi grandi problemi di peso che le sono stati causa di disfunzioni generalizzate. Durante il suo percorso all’interno del programma, Mercedes non è riuscita a raggiungere il peso idoneo per ricevere l’operazione di bypass gastrico, così finita la sua esperienza la donna è tornata nella sua casa in Ohio, ancora alle prese con i gravi problemi di salute causati dal suo peso. Mercedes si è stabilita da sua madre, molto probabilmente anche perché non in grado di vivere da sola, tuttavia non ha abbandonato il sogno di poter ricevere l’operazione di bypass gastrico per risolvere i suoi problemi di peso. Così, dopo la sua esperienza a Vite al Limite Mercedes Cephas ha fatto partire una campagna di raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFundMe volta a raccogliere proventi per finanziare l’operazione. La campagna è stata, però, un fallimento, perché Mercedes ha raccolto solo 175 dollari, a fronte dei 10.000 posti come obiettivi. La ritrosia delle persone nel sostenerla è da ricondurre, con tutta probabilità, anche al percorso di Mercedes in Vite al Limite, che si è mostrata spesso poco collaborativa col percorso di cura impostole dal Dottor Nowzaradan. Ad ogni modo, dopo questa campagna fondi nel gennaio 2021 si era diffusa la notizia che Mercedes fosse morta, ma questa notizia non ha mai trovato riscontro. Ad oggi, è impossibile dire che fine abbia fatto Mercedes, anche perché non risulta attiva sui canali social. I media oltreoceano non hanno saputo raccogliere notizie sulla donna, che stando agli ultimi aggiornamenti è ancora alle prese con i gravi problemi di salute relativi al suo peso.

Mercedes Cephas a Vite al Limite

Quando si è presentata Vite al Limite, Mercedes pesava oltre 300 kg, un peso che ovviamente le impediva di avere una vita normale. Mercedes Cephas ha raccontato di aver avuto un’infanzia molto complicata, subendo abusi da suo padre fin da quando aveva 11 anni e sviluppando così, per trovare conforto, una vera e propria dipendenza dal cibo. Già all’età di 13 anni la donna era arrivata a pesare oltre 90 chili, a 15 aveva superato la soglia dei 150 chili. Già da adolescente, quindi, sono sorti i gravi problemi di salute di Mercedes, che infatti ha dovuto abbandonare la scuola proprio per l’impossibilità di muoversi regolarmente. Col tempo, la sua situazione di salute si è fatta sempre più disperata, tanto che il Dottor Nowzaradan quando l’ha visitata ha detto che gli organi interni di Mercedes erano a serio rischio e che il peso impediva il corretto funzionamento dell’organismo. Data la situazione estrema, Mercedes prima di sottoporsi all’operazione di chirurgia bariatrica necessaria per perdere sostanziosamente peso ha dovuto seguire una dieta molto rigorosa per perdere i chili in eccesso e poter installare il bypass gastrico. Tuttavia, Mercedes non è riuscita a portare a termine il suo percorso, perdendo solo 36 chili. La donna non è riuscita a vincere la sua dipendenza da cibo e ha dovuto lasciare i programma senza raggiungere l’obiettivo sperato.