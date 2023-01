Anticipazioni Uomini e Donne nuova tronista chi è Nicole Santinelli

Nuova tronista Uomini e Donne, chi è Nicole Santinelli: 29 anni di Roma, romantica, sportiva, con un tatuaggio sul braccio e alla ricerca di un amore eterno

Nicole Santinelli nuova tronista di Uomini e Donne presentata sui social dal programma di Maria De Filippi. Un annuncio che ha stupito i fan del dating show Mediaset, che di colpo si sono ritrovati una splendida bionda tra le storie della trasmissione, in tenuta sportiva e pronta a trovare il vero amore. Le reazioni sono state di vario genere, con alcuni che non credono all’età dichiarata, pensando non sia affatto una under 30 o che porti male i suoi anni. Altri semplicemente sperano non diventi noiosa come gli attuali tronisti di Uomini e Donne, mentre c’è chi apprezza il tipo, che pare fuori dai soliti schemi. Proviamo però a capire chi è Nicole Santinelli, 29 anni di Roma, che si è presentata in maniera aggressiva, guidando un kart in pista e arrampicandosi su una parete d’allenamento, sottolineando come le piacciano gli sport faticosi, soprattutto quelli acquatici e le arrampicate, ma a ciò si aggiungono anche i motori tra le sue passioni. Una bionda affascinante, che svela il suo carattere con il soprannome che le hanno dato da bambina: “Maschiaccio di casa”. Parlando di sé, la nuova tronista di Uomini e Donne si è descritta come la sua casa, un casino, perché in piena ristrutturazione. Vive a un passo dai suoi genitori, che può vedere dal balcone di casa, e spiega d’essere una bonacciona come suo padre e d’amare la cucina come sua madre. Molto attiva su Instagram, dove vanta più di mille follower, condivide scatti della sua vita quotidiana. Da qui è chiaro come ami gli animali e ha infatti una gatta, che chiama la sua principessa, e un cane, Tiger, che è il suo miracolo perché lo ha aiutato a tornare in salute, dal momento che tempo fa non riusciva neanche a utilizzare le gambe posteriori per camminare. Oggi è single ma, stando alle foto, nel 2019 era al fianco di Manuel Funari, un ex del quale avremo forse modo di scoprire qualcosa in più in studio.

Anticipazioni Uomini e Donne quando vedremo la nuova tronista

La nuova tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli è alla ricerca del grande amore e, nonostante la giovane età, ha pensato di rivolgersi al programma di Maria De Filippi per trovare la persona che faccia al suo caso. Non ha particolari pretese ma tre cose non riesce a tollerarle in un uomo: odia i bugiardi, i presuntuosi e i maleducati. Il lavoro di Nicole Santinelli è quello di account manager di una società di informatica e si occupa del social marketing di un ristorante di Roma, il che rende la sua vita molto frenetica, che lei adora. La nuova tronista di Uomini e Donne ha un tatuaggio, fatto a 22 anni, che dice: “Ciò che non ti uccide, può solo renderti più forte”. Una frase che è il motto della sua vita e vale anche in amore. Vorrebbe un uomo educato e sul quale poter fare affidamento, ma soprattutto un romantico che voglia stare con lei per sempre: un amore eterno e da favola come quello dei suoi genitori. Uomini e Donne ha presentato Nicole Santinelli con largo anticipo, dal momento che passa un po’ di tempo tra registrazioni e messa in onda. Per questo motivo c’è da credere che vedremo la nuova tronista in studio dinanzi ai suoi cavalieri entro metà febbraio 2023, non prima.