A Uomini e Donne sta facendo molto chiacchiera l’assenza in studio di Tina Cipollari: i fan insorgono senza l’opinionista

Non è passata inosservata l’assenza in studio a Uomini e Donne di Tina Cipollari e, arrivati al terzo giorno di fila senza l’amata opinionista, i fan hanno cominciato a chiedersi il motivo di della sua mancanza, scatenando, come al solito, diverse teorie. Nonostante l’ampio dibattito che si è scatenato sui social, non c’è una motivazione ufficiale dietro l’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne, ma dalle indiscrezioni che trapelano pare che non ci sia alcun mistero dietro a questa mancanza, ma semplicemente quando le puntate in questione sono state registrate Tina Cipollari aveva un’indisposizione e non ha quindi potuto occupare il suo consueto posto in studio. Una spiegazione che spiegherebbe l’assenza dell’amatissima protagonista di Uomini e Donne, ma non tutti gli spettatori sono convinti e su Twitter hanno dato vita a diverse teorie sul perché Tina Cipollari non è a Uomini e Donne. A dominare il sentimento del pubblico è la paura che Maria De Filippi avesse allontanato Tina Cipollari dal programma a causa di alcune discussioni di troppo, ma è uno scenario che non trova alcuna conferma. Con tutta probabilità, la verità è quella più semplice: Tina Cipollari nei giorni in cui sono andate in scena le registrazioni non poteva prenderne e la sua assenza non è legata ad alcun provvedimento. Qualora questa fosse la versione ufficiale sull’assenza di Tina, non si sa, a riguardo, quanto l’amata opinionista farà il suo ritorno in studio: potrebbe avvenire da un momento all’altro.

Le reazioni del web all’assenza di Tina Cipollari

Come detto, il pubblico ha vissuto molto male l’assenza di Tina Cipollari in queste ultime puntate di Uomini e Donne. Anche accettando che non c’è alcun provvedimento di Maria e che l’assenza dell’opinionista sarebbe solo legata a imprevisti, il pubblico ha comunque criticato la scelta della produzione di registrare le puntate senza Tina Cipollari. Su Twitter spopolano i commenti negativi sulle ultime puntate, con gli spettatori che si sono lamentati accusando estrema noia senza Tina in studio. La settimana di Uomini e Donne, nonostante l’avanzamento delle dinamiche in atto, non sta soddisfando i fan proprio per la mancanza di Tina, da molte persone considerata un elemento fondamentale per la riuscita dello show. Gli spettatori, dunque, stanno reagendo in massa all’assenza di Tina Cipollari, esprimendo tutta la propria contrarietà per questa situazione e sperando che l’opinionista possa fare ritorno quanto prima nel parterre di Uomini e Donne.

Nonostante le polemiche per la noia di queste puntate senza Tina, non stanno mancando in questi giorni momenti importanti nel parterre di Uomini e Donne. Dagli sviluppi per ciò che concerne il trono classico, con Lavinia e Federico che si avvicinano a passo spedito verso la scelta, fino alla situazione legata al trono over, con Alessandro che continua a spopolare tra le dame e Armando capace di far infuriare Maria, aumentando la tensione in studio. Tutti momenti che però, secondo i fan, avrebbero avuto decisamente un altro sapore con Tina in studio.