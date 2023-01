Anticipazioni Uomini e Donne lite Armando Maria cosa è successo dopo

Le anticipazioni di Uomini e Donne riguardo la lite tra Armando e Maria: dopo lo scontro, arriva un provvedimento verso il cavaliere

Torna a farsi notare, come è spesso capitato nello studio di Uomini e Donne, Armando Incarnato, uno dei veterani ormai del trono over del dating show di Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano, infatti, di uno scontro molto acceso tra Maria e il cavaliere, con degli strascichi che si ripercuoteranno anche nelle prossime puntate. Dopo la discussione tra Armando e Andrea, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne classico e over vedremo lo scontro tra Maria e Armando, con la conduttrice che ha accusato il cavaliere di sentirsi un personaggio, rimproverandolo per i suoi modi di fare da protagonista. Dopo la fine della frequentazione con Cristina, infatti, una nuova dama si presenterà per Armando, ma la sua accoglienza non piacerà affatto a Maria, che non si risparmierà nemmeno qualche frecciatina sul chirurgo plastico che il cavaliere ha sponsorizzato in alcune sue storie su Instagram. Molta curiosità per vedere cosa, nello specifico, innescherà questa reazione piccata di Maria, che tra Uomini e Donne e Amici ha il suo ben da fare per gestire gli animi. Lo scontro tra Armando e Maria non si fermerà a questa puntata, ma come detto avrà anche delle ripercussioni in futuro, perché sempre secondo le anticipazioni di Uomini e Donne dopo questa lite Armando non ha preso parte alla registrazione successiva, salvo poi rientrare a quella ancora dopo. Quest’assenza ha tutta l’aria di essere una mini punizione, un avvertimento per far vedere ad Armando che deve rigare dritto se vuole proseguire la sua avventura nello show. Ovviamente, quest’assenza di Armando per una puntata potrebbe anche essere semplicemente legata a problematiche personali del cavaliere, che per qualsiasi motivo ha dovuto saltare la registrazione, ma sicuramente la concomitanza con la lite fa pensare a una continuità e allo scenario di una piccola punizione volta a riprendere Armando dopo lo scontro in studio. Ad ogni modo, per il momento questa lite tra Armando e Maria è destinata a fermarsi col rientro in studio del cavaliere, ma c’è curiosità anche per vedere, ovviamente, se si articolerà ancora in seguito.

Uomini e Donne: tutte le anticipazioni

Non c’è solo la lite tra Armando e Maria a tenere banco nella puntata del 19 gennaio di Uomini e Donne. Le anticipazioni di Uomini e Donne parlano, infatti, anche di novità per ciò che concerne il trono classico, la scena dovrebbe essere lascia principalmente al trono over, dove oltre ad Armando il mirino sarà puntato anche su altre situazioni, come quella relativa ad Alessandro, che sta continuando a conoscere Cristina e Pamela, mentre sembrano più fredde le piste che portano a Desdemona e a Gemma, con cui si è instaurato un bel rapporto di amicizia, ma nulla di più. Bisognerà invece attendere un po’ di più per conoscere il destino di Lavinia e Federico, che si avvicinano ormai a passo spedito alle loro scelte. Il ragazzo è in ballo tra Carola e Alice, ma entrambe hanno manifestato insofferenza per il comportamento del tronista e per la sua incapacità di prendere una decisione. Stallo anche per Lavinia, in bilico tra i due Alessio e incalzata per fare la sua scelta. Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, la produzione starebbe premendo per portare i due tronisti a fare la scelta e presentare nuovi protagonisti: a breve sono attese novità.