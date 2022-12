Uomini e Donne Pinuccia sviene poi cacciata: perché non c’è più

Pinuccia svenuta a Uomini e Donne: dov’è il video e perché non si trova da nessuna parte. Video censurato dopo la polemica con Tina Cipollari

I fan di Uomini e Donne si stanno chiedendo che fine abbia fatto il video dello svenimento di Pinuccia nello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Volto ormai noto, amato e odiato, della trasmissione, sarebbe di colpo venuta meno durante una lite molto accesa. Nella puntata andata in onda il 13 dicembre, avremmo dovuto vedere una scena decisamente forte, con Pinuccia svenuta, o quantomeno in preda a un malore. Proviamo però a spiegare cosa abbia portato a tutto questo. Di Pinuccia si parla ormai da molto tempo, tenendo conto del suo atteggiamento nei confronti di Alessandro, spesso molesto. Maria De Filippi è quindi intervenuta per porre fine a tutta questa triste storia. Dopo un anno di rapporto d’amicizia, la gelosia che lei prova verso di lui appare ossessiva. La conduttrice ha provato ancora una volta a spiegarle che non vi è modo di trasformare quel sentimento in amore, ma lei ha dato in escandescenze. Alessandro ha svelato di ricevere numerose telefonate, e che quindi il rapporto tossico va ben oltre lo studio. Anche Gianni Sperti è intervenuto, definendo Pinuccia come un brutto esempio di donna, dato l’atteggiamento che ha, nonostante la sua età. L’anziano cavaliere, di ben 92 anni, ha sottolineato ancora una volta di non averla mai illusa, parlando solo d’amicizia. Lei però è divenuta possessiva: “Anche se mi hai trattato male, ti voglio bene lo stesso, ma da amico”.

Pinuccia sviene video censura

Nel corso di questo acceso scontro, Pinuccia ha detto di non essere affatto gelosa. Sente però che lui la evita, venendo meno al bene che dice di provare per lei. Un cane che si morde la coda, con la dama che nega l’evidenza e continua a urlare contro tutti. Dice a Gianni Sperti di vergognarsi per il modo in cui le parla, potendo essere suo figlio. Maria De Filippi non ha scelta, se non quella di intervenire e dirle una volta per tutte che Uomini e Donne non le fa bene. Sottolinea come Alessandro sia ormai stufo e dev’essere lasciato libero. È evidente come la presentatrice sia al colmo, e quando Pinuccia dice di comportarsi così perché gli vuol bene, Maria risponde con un immediato e istintivo: “Es*****zi”. Pubblico che si scatena in un grande applauso, così come Tina, che lancia l’ultimo attacco. La chiama strega e dice che le sue sono lacrime finte.

Messa alle corde, Pinuccia sviene. Secondo gli utenti Twitter le cose sarebbero andate proprio così. Dalle anticipazioni circolate in rete, in merito a quella puntata, la dama avrebbe avuto o finto un malore. In pochi ci hanno creduto, ritenendo più credibile fosse un modo per venirne fuori come vittima delle angherie altrui. La produzione non ha inquadrato nulla o forse, più credibile, in fase di montaggio è stato tagliato tutto. Si riprende infatti con Maria seduta sui gradini, mentre in precedenza era al centro dello studio. Invita Alessandro a sedersi e fa ripartire la puntata, come se nulla fosse. Pinuccia è però sparita.